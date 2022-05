Strategiepapier Schuldenabbau und Kampf gegen Inflation: Lindner kündigt Neuausrichtung der Finanzpolitik an

Der FDP-Chef setzt auf eine wirtschaftsfreundliche Politik und weniger staatliche Ausgabenprogramme. Einige Punkte in seinem Strategiepapier sorgen in der Koalition bereits für Diskussionen.

Der Bundesfinanzminister und sein Chefberater haben die neuen Eckpunkte der Strategie vorgelegt. (Foto: Reuters) Christian Lindner und Lars Feld

Berlin Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat eine Neuausrichtung der Finanz- und Haushaltspolitik angekündigt. „Man muss den Exit finden aus dem Krisenmodus“, sagte der FDP-Politiker. Die Politik der vergangenen Jahre mit den milliardenschweren Hilfspaketen und der hohen Neuverschuldung bezeichnete Lindner als „sehr expansiv“. Mit dem Etat 2023 beginne „eine andere Phase der Finanzpolitik“.

Wie diese aussehen soll, hat Lindner in einem 21-seitigen Strategiepapier skizziert, das er am Mittwoch mit seinem ökonomischen Berater, dem früheren Wirtschaftsweisen-Chef Lars Feld, vorstellte. Das Papier mit dem Titel „Finanzpolitik in der Zeitenwende“ werde „Richtschnur der Finanz- und Haushaltspolitik in der nächsten Zeit“, kündigte Lindner an.

Das Strategiepapier ist ein politisches Signal. Nachdem die Liberalen bei den vergangenen Landtagswahlen im Saarland und in Schleswig-Holstein schlecht abgeschnitten hatten, reagiert Lindner nun vier Tage vor der Landtagswahl in seiner Heimat Nordrhein-Westfalen. Mit dem Aufschlag versucht er auch, das liberale Profil auf einem Kerngebiet der FDP, der Finanzpolitik, zu schärfen.