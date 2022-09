Stresstest Notreserve bis zum nächsten Frühjahr: Habeck will wohl zwei Atomkraftwerke halten

Die Atomkraftwerke Neckarwestheim in Baden-Württemberg und Isar 2 in Bayern sollen für den Notfall Energie erzeugen. Ein drittes AKW soll allerdings abgeschaltet werden.

In Deutschland sollen AKWs für Netzsicherheit sorgen. (Foto: dpa) Kernkraftwerk Emsland

Düsseldorf Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck will Medienberichten zufolge die beiden süddeutschen Atomkraftwerke Isar 2 und Neckarwestheim 2 als Reserve über das Jahresende am Netz halten. Sie sollten bis Mitte April eine Einsatzreserve zur Versorgungssicherheit bilden, berichtet das Magazin „Spiegel“ am Montag.

Laut „Spiegel“ könnten sie in bestimmten Stresssituationen das Netz stabilisieren. Das sei auch das Ergebnis eine Stresstests im Auftrag des Ministeriums. Das dritte verbliebene AKW Emsland könne aber wie vorgesehen zum Jahresende abgeschaltet werden. Beim Atomausstieg wie im Atomgesetz geregelt bleibe es damit.

