In wenigen Tagen sind die Preisbremsen für Strom und Gas beschlossene Sache. Insbesondere mittelständische Industriebetriebe kritisieren eine Reihe von Schwachstellen.

Bei dem Stahlunternehmen ist trotz der Versprechen des Bundeswirtschaftsministers Ernüchterung eingetreten. (Foto: IMAGO/Political-Moments) Robert Habeck bei Zinq

Berlin Die Bundesregierung werde den Industriestandort Deutschland nicht kaputtgehen lassen: Das versprach Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) kürzlich erneut. Die Ampelkoalition unterlegt das auch mit Taten: Energieintensive Unternehmen profitieren unter bestimmten Bedingungen von den Preisbremsen für Strom und Gas.

Doch nicht selten gehe die Hilfe am Ziel vorbei, beklagt Rainer Kirchdörfer, Vorstand der Stiftung Familienunternehmen. „Selbst für energieintensive Unternehmen sind die Hürden in den Gesetzentwürfen zur Gas- und Strompreisbremse extrem hoch“, sagt er. Wenn das so bleibt, müssten viele Unternehmen die Hoffnung begraben, dass die Energiekosten noch gedämpft werden.

Während große, börsennotierte Unternehmen die Förderhöchstgrenze von 150 Millionen Euro kritisieren, hat der industrielle Mittelstand andere Sorgen. Ein Überblick – ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

Lars Baumgürtel beklagt realitätsferne Bedingungen

