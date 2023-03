Strommarktdesign EU-Kommission will Subventionen für Atomkraft und erneuerbare Energien vereinfachen

Die EU gestaltet den Strommarkt um. Langfristige Verträge sollen Erzeugern und Kunden nutzen. Die Staaten sollen Risiken übernehmen.

Die Grünen kritisieren, dass für Investitionen in Atomkraftwerke die gleichen Bedingungen gelten sollen wie bei erneuerbaren Energien. (Foto: REUTERS) Atomkraftwerk in Saint-Vulbas

Brüssel Die Strompreise in Europa sollen sinken, gleichzeitig sollen die Investitionen in die Stromerzeugung steigen. Um das zu erreichen, will EU-Energiekommissarin Kadri Simson neue Wege schaffen, um staatliches Geld einzusetzen, wenn in Atomkraft und erneuerbare Energie investiert wird.

Ihre Reform des Strommarktdesigns ist eine Reaktion auf die Turbulenzen auf den Energiemärkten im vergangenen Jahr, als die stark steigenden Gaspreise die Stromkosten mit sich zogen. Aus Sicht der Kommission funktionierten die kurzfristigen Märkte überwiegend gut.

Gleichzeitig gebe es zu wenige Stromlieferverträge mit längeren Laufzeiten. Solche Verträge würden Schwankungen am Markt abfedern. Darum sollen nun die Bedingungen für langfristige Verträge zwischen Stromerzeugern und Zwischenhändlern verbessert werden. Private Stromkunden sollen außerdem das Recht auf einen Stromvertrag zum Festpreis haben. Das ist in einigen Ländern der EU bisher nicht der Fall.

Frankreich erfreut, Kritik von den Grünen