Die hohen Strompreise machen Unternehmen und Politiker nervös. Bundesregierung und EU diskutieren über Eingriffe in den Markt – doch wie funktioniert der eigentlich?

Brüssel, Berlin, Düsseldorf Die Situation ist extrem: Wer für das kommende Jahr Strom kaufen will, zahlt an der Leipziger Strombörse derzeit 800 Euro und mehr pro Megawattstunde. Ende vergangenen Jahres waren es noch 80 Euro. Von einem Tag auf den anderen kann der Preis um mehr als 200 Euro schwanken.

„Die Marktsituation ist ein kompletter Wahnsinn“, sagt Lion Hirth, Professor für Energiepolitik an der Hertie School. „Solche Preise hat es in der Geschichte bislang nie gegeben.“ Warum spielen die Märkte so verrückt? Das Handelsblatt gibt Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Strompreisentwicklung: Welche Faktoren wirken auf die aktuellen Strompreise?

„Die Strompreise, die wir aktuell sehen, sind fundamental nicht mehr erklärbar“, sagt Energieexperte Tobias Federico vom Marktforschungsunternehmen Energy Brainpool. Der Markt befinde sich im Panikmodus.

