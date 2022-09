Studie Belästigung am Arbeitsplatz und Geldwäsche: Viele Unternehmen zögern bei Whistleblower-Gesetz

Berlin Zwar hat die Bundesregierung einen besseren Schutz von Hinweisgebern, die Missstände in Unternehmen und Behörden offenlegen, beschlossen. Doch die Wirtschaft geht die Pflichten, die mit dem Gesetz kommen werden, bislang noch kaum an.

Das legen zumindest die Ergebnisse einer Ad-hoc-Befragung der Unternehmensberatung PwC Deutschland nahe, die dem Handelsblatt exklusiv vorliegt. Darin heißt es, dass die „Realisierung in den einzelnen Unternehmen bisher nur schleppend vorangeht“.

Demnach zeigt die Befragung von mehr als 300 Firmenlenkern, Unternehmensjuristen und Personalern, dass nur jedes fünfte vom Gesetz betroffene Unternehmen bereits ein vollständiges Hinweisgebersystem eingerichtet hat (19 Prozent).

Der Entwurf zum Hinweisgeberschutzgesetz wird demnächst in die parlamentarische Beratung gehen. Ziel ist es, dass Arbeitnehmer oder Beamte künftig umfassend vor Repressalien wie zum Beispiel Kündigung oder Abmahnung geschützt sind, wenn sie auf Straftaten oder Verstöße in ihrem beruflichen Umfeld aufmerksam machen.

Jetzt die besten Jobs finden und per E-Mail benachrichtigt werden.

Dafür müssen Unternehmen mit mindestens 250 Beschäftigten eine interne Meldestelle einrichten, an die sich Whistleblower wenden können.

Unternehmen wissen, was auf sie zukommt

Laut PwC sind rund 90.000 Unternehmen von dem Gesetz betroffen. Ab dem 17. Dezember 2023 würden mehr als 70.000 weitere hinzukommen. Dann sollen die Vorschriften auch für Unternehmen mit 50 oder mehr Mitarbeitenden gelten.

Eigentlich war die Deadline für das Gesetz schon am 17. Dezember 2021 abgelaufen: Bis dahin hätte Deutschland eine EU-Richtlinie zum Schutz von Whistleblowern in nationales Recht umsetzen müssen. Die EU-Kommission hat wegen der Verzögerung bereits ein förmliches Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland eingeleitet.

Die Unternehmen wissen also schon länger, was auf sie zukommt. 99 Prozent der von PwC Befragten stuften die neue Gesetzgebung sogar als eher wichtig oder sehr wichtig ein.

Dennoch haben die Betriebe laut PwC bei der Umsetzung noch viel Arbeit vor sich. Knapp die Hälfte der Befragten plant immerhin, sich an die Umsetzung der künftigen Vorgaben zu machen, 27 Prozent der Unternehmen haben ihre Systeme schon teilweise eingerichtet.

Bislang gibt es in Deutschland keine umfassenden gesetzlichen Regelungen zum Schutz von Hinweisgebern. Festlegungen ergeben sich vor allem durch die Rechtsprechung der Zivil- und Arbeitsgerichte.

Erhält ein Unternehmen derzeit Meldungen über Missstände oder Rechtsverstöße, dann erfolgt dies laut Befragung größtenteils über eine E-Mail-Adresse (27 Prozent), eine offizielle interne Vertrauensperson (15 Prozent), Briefkästen in den Räumlichkeiten des Unternehmens (14 Prozent) oder über Vorgesetzte (13 Prozent).

In der Studie heißt es: „Da Hinweise somit überwiegend analog erfasst und Softwarelösungen deutlich seltener angeboten werden, besteht an dieser Stelle Optimierungspotenzial.“ So ließen sich auch datenschutzrechtliche Anforderungen besser einhalten.

Arndt Engelmann, der als Partner bei PwC Deutschland für „Forensic Services“ verantwortlich ist, erklärt: „Prinzipiell sollten digitale Lösungen im Vordergrund stehen, da diese die Umsetzung der Pflichten deutlich vereinfachen.“ Ratsam sei, auch gleich auf mögliche Schnittstellen zu anderen Systemen zu achten, etwa jene für die Gewährleistung der Lieferkettensorgfaltspflichten oder der Geldwäscheprävention.

Bürokratielasten für die Wirtschaft

Wenn erste Meldekanäle für Whistleblower vorhanden sind, werden diese auch genutzt: 71 Prozent der befragten Unternehmen erhalten der Umfrage zufolge jährlich mehr als zehn Hinweise auf potenzielle Missstände oder Verdachtsfälle. Die meisten drehen sich um Belästigung am Arbeitsplatz (64 Prozent) und Rechtsverstöße (63 Prozent), gefolgt von Anhaltspunkten für die Vernachlässigung von Sorgfaltspflichten in Lieferketten (58 Prozent) oder Geldwäsche (48 Prozent).

Verbesserungsbedarf sieht jedes zweite Unternehmen laut Befragung bei der Anonymität. Allerdings sieht der Gesetzentwurf zum Hinweisgeberschutzgesetz keine Verpflichtung vor, die Meldekanäle so zu gestalten, dass sie die Abgabe anonymer Meldungen ermöglichen. Konkret heißt es: „Die interne Meldestelle sollte auch anonym eingehende Meldungen bearbeiten, soweit dadurch die vorrangige Bearbeitung nichtanonymer Meldungen nicht gefährdet wird.“

PwC-Partner Engelmann empfiehlt dennoch, auf Anonymität zu achten: „Ein möglichst hoher Anonymisierungsgrad legt bei der Meldepraxis die Grundlage für eine gute Vertrauensbasis.“ Aktuell seien in jedem dritten Unternehmen, das Kanäle zum Melden von Missständen und Verdachtsfällen anbietet, die Hinweisgeber grundsätzlich nicht vollständig anonym.

Dass die Unternehmen die bald nötigen Hinweisgebersysteme nur zögerlich umsetzen, mag in Zeiten von Inflation, Energiekrise, Rohstoffknappheit und Lieferkettenengpässen auch mit den Bürokratielasten zusammenhängen. Laut Gesetzentwurf kostet das Vorhaben die Wirtschaft jährlich rund 200 Millionen Euro.

Carsten Hasemeier, der bei PwC Deutschland für „Risk Consulting“ zuständig ist, meint indes: „Bei der Betrachtung der Kosten sollte auch berücksichtigt werden, dass der Aufwand für das Hinweisgebersystem sich oft lohnt, denn das Unternehmen kann mittels der Hinweise mögliche Verstöße frühzeitig erkennen, eigenständig aufklären und Missstände abstellen.“ So ließen sich Reputationsschäden abwenden und interne Prozesse verbessern.

Mehr: Viel Beratungsbedarf beim Ringen um saubere Geschäfte