Berlin Ungeachtet der Warnungen vor einer zu starken Abhängigkeit von China investieren deutsche Konzerne weiterhin stark in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt. Dabei konzentrieren sich die Investitionen insbesondere auf große Unternehmen, allen voran die deutschen Autohersteller. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie, die die Rhodium Group am Donnerstag veröffentlichte.

Wie aus der Studie hervorgeht, war Volkswagen in den vergangenen vier Jahren jedes Jahr unter den drei führenden Unternehmen. Hervor sticht auch Daimler, das sich im Dezember 2021 in Mercedes-Benz und Daimler Truck aufgespalten hat. Das Unternehmen belegte in den Jahren 2018 bis 2020 jeweils den vierten Platz. Der Chemieriese BASF gehörte 2020 und 2021 ebenfalls zu den drei Konzernen an der Spitze.

