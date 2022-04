Studie Jeder zweite MINT-Student bricht ab – Deutschland geht der Tech-Nachwuchs aus

Berlin MINT-Fachkräfte gelten als wichtige Stütze für die deutsche Wirtschaft, doch ausgerechnet der Nachwuchs wird nun knapp. Im Studienjahr 2020/21 haben etwa sechs Prozent weniger Menschen ein MINT-Studium (Mathe, Informatik, Naturwissenschaften und Technik) begonnen als im Vorjahr.

Die Zahl der Erstsemester aus dem Ausland ist im vergangenen Studienjahr sogar um 17 Prozent eingebrochen. Ein Grund dafür war auch die Coronapandemie. Das zeigt das neue MINT-Nachwuchsbarometer für die Nationale Akademie für Technikwissenschaften Acatech und für die Joachim Herz Stiftung, das dem Handelsblatt exklusiv vorliegt.

Anlass zur Sorge bietet auch die Wechsel- und Abbruchquote: Diese hat im Jahr 2020 einen Wert von 53 Prozent erreicht. Sie liegt so hoch wie nie zuvor, stellen die Autoren des Leibniz-Instituts für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik IPN in Kiel fest. Olaf Köller, Chef des Instituts, warnt sogar davor, dass die Zahl der Absolvierenden „perspektivisch weiter abnehmen“ werde.

Auch auf dem Ausbildungsmarkt ist die Zahl der neuen Azubis schon 2020 eingebrochen und 2021 nur minimal gestiegen. So blieben – trotz großer Beliebtheit – auch viele MINT-Lehrstellen unbesetzt. Ein Problem sind hier hohe Abbruchquoten von Hauptschülern: 36 Prozent von ihnen beenden ihre Lehre nicht.

Um einem noch größeren Fachkräftemangel vorzubeugen, fordern die Autoren nun Gegenmaßnahmen. Die Hochschulen müssten das Dauerproblem lösen, dass Studierende oft an Mathe scheitern. „Wir brauchen dringend Mathe-Eingangstests an den Hochschulen und obligatorische Brückenkurse für die, die Defizite haben“, sagte Köller. Bisher seien die Kurse freiwillig „und werden oft nicht von denen genutzt, die sie bräuchten“.

Künftige Ingenieure und Naturwissenschaftlerinnen sollen laut Köller eigene Mathekurse bekommen, wie das etwa in BWL oder Soziologie üblich ist. „Es kann nicht sein, dass sie mit den Mathematik-Studenten zusammensitzen und frustriert werden. Wir können es uns nicht leisten, dass wir jeden zweiten MINT-Studenten verlieren“, mahnt er.

Parallel dazu müsste auch die „Willkommenskultur“ für ausländische Studierende verbessert werden. So könnten bei sinkenden deutschen Studienanfängern zumindest stabile Absolventenzahlen erreicht werden. Wie eine solche Willkommenskultur aussehen könnte, führt das Institut in der Studie jedoch nicht aus.

Um mehr Schulabgänger für MINT-Studiengänge und Berufsausbildungen zu begeistern, müsse zudem der Lehrermangel in diesen Fächern bekämpft werden. Aktuell werden diese zunehmend von fachfremden Lehrkräften unterrichtet.

Ein spezielles Problem gibt es mit Informatiklehrern. Während die Nachfrage steigt, weil viele Bundesländer Informatik als Pflicht- oder Wahlpflichtfach einführen, sinkt die Zahl der neuen Lehrkräfte. 2020 absolvierten gerade einmal 117 ein Lehramtsstudium im Fach Informatik. 2019 waren es noch 159.

Um den Lehrermangel zu bekämpfen, empfiehlt Köller: „Wir müssen den Fachhochschulen erlauben, zumindest Berufsschullehrkräfte auszubilden – auch wenn das den Universitäten nicht gefällt.“ So könnten etwa Studierende aus Nicht-Akademikerhaushalten einen leichteren Zugang zum Lehrerberuf erhalten. „Viele Betriebe befinden sich mitten im Wandel zur Industrie 4.0, während dieser Trend an zahlreichen Berufsschulen bislang kaum angekommen ist“, heißt es im MINT-Nachwuchsbarometer dazu.

Außerdem müssten die Informatik-Lehramt-Studiengänge an den Unis ausgebaut werden. Positiv wird in dem Report erwähnt, dass einige Bundesländer Qualifizierungsprogramme für Lehrkräfte anderer Fächer anbieten. Diese können sich so in zwei bis drei Semestern zum Informatiklehrer weiterbilden.

Pandemie könnte Probleme verschärfen

Mittelfristig droht die Pandemie das Nachwuchsproblem im MINT-Bereich noch zu verschärfen: „Wenn wir die Coronalücken nicht ausgleichen, werden sie mit der Zeit größer. Das führt zu noch mehr unqualifizierten Schulabgängern, sodass sich der Mangel an geeigneten Bewerbern für MINT-Berufe noch mehr verschärft“, prognostiziert Köller, der auch Co-Vorsitzender der Wissenschaftlichen Kommission ist, die seit Kurzem die Kultusminister berät.

Doch er ist skeptisch, dass die Lücken ausgeglichen werden können: „Leider sträuben sich viele Länder, genau zu diagnostizieren, welche Schüler die Sonderförderung, die der Bund mit zwei Milliarden Euro finanziert, brauchen.“ Zu befürchten sei, dass „uns viele durch die Lappen gehen, die die Hilfe benötigen“.

Im Fokus stehen hier etwa Kinder von Zugewanderten und solche, die hier geboren sind und deren Eltern eine Migrationsgeschichte haben. Diese bekämen beispielsweise wegen sprachlicher Probleme zu Hause weniger Hilfe – und hätten auch in Mathematik in der 5. Klasse einen Leistungsnachteil von zwei Schuljahren im Vergleich zu Kindern ohne Migrationsgeschichte, heißt es in dem Bericht. Daran ändere sich bis zur 12. Klasse auch wenig. Diese Bildungsunterschiede entstehen bereits vor und während der Grundschulzeit: „Am größten sind die Rückstände bei den türkisch- und arabischstämmigen Kindern“, sagt Köller.

In der Konsequenz fordert der Institutsleiter: „Wir müssen viel mehr von diesen Kindern vor dem dritten Geburtstag für die Kitas gewinnen und sie dort viel systematischer fördern.“ Doch obwohl das eine alte Forderung sämtlicher Bildungsexperten ist, „gibt es leider noch immer kein klares Bekenntnis der Familienminister, dass die Kitas für die Schule vorbereiten sollen“, kritisiert der Chefberater der Kultusminister.

