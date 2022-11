Studie Selbstständige in der Coronakrise: Je digitalisierter, desto zuversichtlicher

Die Corona-Soforthilfe hat die Zuversicht von Selbstständigen, die Pandemie überstehen zu können, erhöht. Signifikante Effekte finden sich aber vor allem bei Unternehmen mit digitalen Stärken.

Selbstständige, die schon vor Corona beispielsweise in digitale Vertriebswege investiert haben, sind besser durch die Pandemie gekommen. (Foto: Imago/Westend61) Digitalisierungspotenzial auch auf dem Obsthof

Berlin Die Soforthilfen für Selbstständige in der Coronapandemie haben vor allem in stark digitalisierten Unternehmungen die Zuversicht erhöht, die Krise zu überstehen. Bei Selbstständigen, die erst nach Beginn der Pandemie in die Digitalisierung investierten, zeigen sich dagegen kaum Effekte. Dies zeigt eine gemeinsame Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), des ZEW Mannheim und der Universität Trier.

Zu Beginn der Coronakrise im Frühjahr 2020 hatte die damalige Bundesregierung die Soforthilfe aufgelegt, um Umsatzeinbußen bei Selbstständigen abzufedern. Diese konnten bis zu 15.000 Euro erhalten. Rund jeder zweite der etwa vier Millionen Selbstständigen stellte einen Antrag, mehr als 13 Milliarden Euro wurden ausgezahlt.