Zu den Top-Investoren gehören vor allem die deutschen Autobauer. Lediglich der Mittelstand zeigt sich aktuell zurückhaltender.

Eine chinesische Fahne weht neben einer Vertretung von SAIC Volkswagen in Peking: VW war in den vergangenen vier Jahren jedes Jahr unter den Top 3 der größten europäischen Investoren in China. (Foto: dpa) Volkswagen in China

Berlin Investitionen europäischer Unternehmen in China konzentrieren sich massiv auf einige wenige Konzerne. Die Top 10 der europäischen Investoren in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt machten in den vergangenen Jahren fast 80 Prozent aller Direktinvestitionen aus Europa aus. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie der Rhodium Group, die am Donnerstag veröffentlicht wurde.

Europäische Direktinvestitionen in China hätten sich auch hinsichtlich der Herkunftsländer in den vergangenen Jahren immer stärker konzentriert, heißt es darin. Auf vier Länder – Deutschland, die Niederlande, das Vereinigte Königreich und Frankreich – entfielen in den letzten vier Jahren im Durchschnitt 87 Prozent des gesamten Investitionswerts.

Unter ihnen steche Deutschland als mit Abstand größter Investor hervor. In den vergangenen vier Jahren machten deutsche Investitionen im Durchschnitt 43 Prozent der gesamten europäischen Investitionen aus. 2021 waren es sogar 46 Prozent.

