Studie Trotz aller Warnungen: Deutsche Unternehmen investieren weiter massiv in den chinesischen Markt

Eine chinesische Fahne weht neben einer Vertretung von SAIC Volkswagen in Peking: VW war in den vergangenen vier Jahren jedes Jahr unter den Top 3 der größten europäischen Investoren in China.

Berlin Investitionen europäischer Unternehmen in China konzentrieren sich massiv auf einige wenige Konzerne. Die Top 10 der europäischen Investoren in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt machten in den vergangenen Jahren fast 80 Prozent aller Direktinvestitionen aus Europa aus. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie der Rhodium Group, die am Donnerstag veröffentlicht wurde.

Europäische Direktinvestitionen in China hätten sich auch hinsichtlich der Herkunftsländer in den vergangenen Jahren immer stärker konzentriert, heißt es darin. Auf vier Länder – Deutschland, die Niederlande, das Vereinigte Königreich und Frankreich – entfielen in den letzten vier Jahren im Durchschnitt 87 Prozent des gesamten Investitionswerts. Unter ihnen steche Deutschland als mit Abstand größter Investor hervor. In den vergangenen vier Jahren machten deutsche Investitionen im Durchschnitt 43 Prozent der gesamten europäischen Investitionen aus. 2021 waren es sogar 46 Prozent.

Generell variierten die Top 10 der europäischen Investoren in China von Jahr zu Jahr, sagt Agatha Kratz, einer der Studienautoren, im Gespräch mit dem Handelsblatt. „Mit einer Ausnahme: Die deutschen Automobilhersteller und der Chemiekonzern BASF, die fast jedes Jahr unter den Top Ten sind.“

Wie aus der Studie hervorgeht, war Volkswagen in den vergangenen vier Jahren jedes Jahr unter den Top 3. Hervor sticht auch Daimler – das Unternehmen belegte in den Jahren 2018 bis 2020 jeweils den vierten Platz. Der Chemieriese BASF war 2020 und 2021 ebenfalls unter den Top 3.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Die chinesische Staatsführung belohnt Unternehmen auf ihre Art für ihr Engagement. BASF-Chef Martin Brudermüller war in der vergangenen Woche gemeinsam mit Asienvorstand Markus Kamieth in die Volksrepublik gereist, um das neue Werk des Unternehmens in Zhanjiang einzuweihen – zwar unter strengen Sicherheitsvorkehrungen, aber ohne die Quarantänevorschriften einhalten zu müssen.

Was in anderen Ländern ein normaler Vorgang gewesen wäre, ist in China eine kleine Sensation. Denn das Land hat sich seit Beginn der Pandemie komplett abgeschottet. Wer überhaupt in die Volksrepublik einreisen darf, muss sich eigentlich verpflichtend einer mehrtägigen Isolationsquarantäne unterziehen. Selbst Bundeskanzler Olaf Scholz ist wegen der strengen Bestimmungen noch nicht zum Antrittsbesuch nach China gereist.

BASF-Asienvorstand Kamieth begründete das hohe Engagement des Unternehmens in der Volksrepublik am Mittwoch bei der Handelsblatt-Konferenz „Asia Business Insights“ mit der Bedeutung des Marktes. 45 Prozent des weltweiten Chemiemarkts liege in China, so Kamieth. Bis 2030 werde China sogar die Hälfte ausmachen.

>>Lesen Sie hier: „In der Wirtschaft gibt es derzeit eine riesige Neubewertung der China-Strategien“

Kanzler Scholz und andere Mitglieder der Regierung haben deutsche Unternehmen angesichts der zunehmenden geopolitischen Risiken wiederholt gewarnt, in Bezug auf China „nicht alle Eier in einen Korb zu legen“. Ganz konkret wird auch über Maßnahmen nachgedacht, wie die deutsche Wirtschaft zu mehr Diversifizierung in China gebracht werden kann.

Doch es sieht derzeit nicht danach aus, als hielten sich die großen Unternehmen an den Rat des Kanzler. Laut einer Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW), in der Daten der Zahlungsbilanzstatistik der Deutschen Bundesbank ausgewertet wurden, hat die deutsche Wirtschaft allein im ersten Halbjahr 2022 rund zehn Milliarden Euro investiert. Das, so Studienautor Jürgen Matthes, Leiter des Clusters Globale und regionale Märkte beim IW, sei mit Abstand ein Rekord bei den Direktinvestitionsströmen nach China. Seit der Jahrtausendwende habe der bisherige Höchstwert in einem ersten Halbjahr bei lediglich 6,2 Milliarden Euro gelegen.

Doch während große Firmen wie BASF und VW unbeirrt weiter in die Volksrepublik investieren, sieht es bei den Mittelständlern anders aus. Der Anteil dieser Unternehmen an den gesamten deutschen Investitionen in der Volksrepublik sei im Vergleich zu den großen Playern stark gesunken, sagt China-Expertin Kratz. Im Vergleich zu 2010 habe sich ihr Anteil sogar fast halbiert.

Kratz‘ Schlussfolgerung daraus: „Wir müssen die Art und Weise überdenken, wie wir über die Abhängigkeit Deutschlands von China sprechen“, sagt sie. Nicht die gesamte deutsche Industrie sei von China abhängig, es seien meist einige große Unternehmen, die in der Vergangenheit stark in den chinesischen Markt investiert haben. „Für die Bundesregierung bedeutet das: Wenn sie Maßnahmen ergreift, die darauf abzielen, die deutsche Industrie weg von China zu diversifizieren, ist die Wirkung möglicherweise nicht so weitreichend, wie sie denkt.“

>>Lesen Sie hier: Wo deutsche Exportunternehmen unter Druck stehen

Und noch etwas haben die Studienautoren herausgefunden: In den letzten Jahren hätten sich praktisch keine neuen europäischen Unternehmen für den Eintritt in den chinesischen Markt entschieden. „Angesichts der Größe und des Wachstums der chinesischen Wirtschaft hätten wir viel mehr Neueinsteiger auf dem chinesischen Markt sehen sollen“, so Kratz.

Die Tatsache, dass es gerade im riesigen chinesischen Dienstleistungssektor nur sehr wenige Neuzugänge gäbe, sage viel über die Größe der Marktbarrieren aus, so Kratz. Dabei behauptet China immer wieder auf öffentlicher Bühne, es sei eine offene Volkswirtschaft und wolle sich weiter öffnen. „Viele insbesondere kleinere europäische Unternehmen sagen uns, dass sie selbst dann, wenn die Covid-Beschränkungen morgen aufgehoben würden, immer noch nicht in den Markt eintreten oder auf bestehenden Investitionen aufbauen würden“, so Kratz. Für viele überwögen die Vorteile des Eintritts in den chinesischen Markt die damit verbundenen Kosten und Risiken nicht mehr.

Eine Umfrage der Europäischen Handelskammer in Peking unter Unternehmen mit Geschäften in der Volksrepublik im Mai hatte ergeben, dass 78 Prozent der Firmen China als unattraktiveren Investitionsstandort betrachten aufgrund der Corona-Restriktionen. Ein Drittel hatte als Grund für die geringere Attraktivität den Krieg in der Ukraine angegeben.