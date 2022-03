Studium Immer mehr Erstsemester studieren ohne Abitur

Hörsaal in der Universität Köln

Berlin Die Zahl der Studierenden ohne Abitur hat sich in 20 Jahren vervierfacht: Heute sind es bereits 66.000, die etwa nach einer Ausbildung zum Studium zugelassen werden. Das sind zwar erst 2,2 Prozent aller Studierenden, doch der Trend weist nach oben: Bei den Erstsemestern liegt der Anteil schon über drei Prozent, zeigt eine Studie des Centrums für Hochschulentwicklung (CHE).

Ist das nun eine rundum positive Nachricht – oder verschärft sich mit der Öffnung der Hochschulen für Nichtabiturienten womöglich sogar der Konkurrenzkampf um den knappen Nachwuchs? „Es ist eindeutig eine gute Nachricht“, meint der Qualifizierungsexperte des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW), Dirk Werner, „denn sie zeigt, dass wir Ernst machen mit der Gleichwertigkeit von beruflicher und akademischer Bildung.“

Zudem bräuchten Unternehmen Fachkräfte, „die gleichermaßen über praktische wie theoretische Kompetenzen verfügen“, meint Achim Dercks, Vize-Hauptgeschäftsführer des Deutschen Industrie - und Handelskammertags (DIHK). Daneben bereicherten Studierende mit Praxiserfahrung eine Hochschule und können den Wissenstransfer mit der Wirtschaft befördern.

Allerdings sind Erstsemester ohne Abi im Schnitt 30 Jahre alt – zehn Jahre älter als ihre Kommilitonen mit Abitur und somit häufig auf berufsbegleitende oder Teilzeitstudiengänge angewiesen, betont der DIHK.

Diese Angebote müssten daher weiter ausgebaut werden: „Hier ist noch viel Luft nach oben“, bekräftigt Dercks eine Forderung, die die Wirtschaft seit vielen Jahren erhebt. Zudem sollten solche Angebote auch im Dialog mit der Wirtschaft entwickelt werden. Das sorge für eine bessere Vereinbarkeit des Studiums mit den betrieblichen Abläufen „und am Ende auch für mehr Praxisnähe“.

Im MINT-Bereich fehlen Fachkräfte

Die Frage der Konkurrenz könnte sich gerade im sensiblen Bereich der technischen Berufe stellen, wo der Wirtschaft nach dem jüngsten MINT-Report des IW 276.900 Fachkräfte fehlen, also in Berufen rund um Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Der Großteil davon, rund 130.000, sind dual ausgebildete Fachkräfte, daneben fehlen gut 100.000 Akademiker.

Doch „der Gegensatz funktioniert nicht“, wehrt Werner ab. „Es macht keinen Sinn, auf mehr beruflich ausgebildete Fachkräfte zu hoffen, indem man ihnen das Studium madig macht.“

Denn es sei prinzipiell immer gut, wenn Menschen sich weiter und höher qualifizierten. Besonders interessant sei daher auch, dass rund 43 Prozent der Studierenden ohne Abitur nicht nur eine Ausbildung absolviert, sondern zusätzlich einen Fachwirt-, Meister- oder Technikerinnen-Abschluss hätten.

Statt eine Konkurrenz zu beklagen, „müssen wir die Ausbildung generell attraktiver machen“, fordert der IW-Experte, „und auch endlich in den Gymnasien dafür werben.“ Wenn sich herumspreche, dass man auch mit einer abgeschlossenen Lehre noch studieren könne, „macht das die duale Ausbildung insgesamt interessanter – und stärkt so die Fachkräfteversorgung“.

Auch Dirk Palige, Geschäftsführer beim Zentralverband des Deutschen Handwerks, meint: „Steigende Zahlen von Studierenden ohne Hochschulreife belegen für alle offensichtlich, dass die berufliche Bildung nicht eindimensional ist, sondern umfangreiche Wege und Optionen zur weiteren beruflichen Fortbildung eröffnet. Das muss in den Köpfen junger Menschen wie auch der sie beratenden Lehrenden und Eltern noch viel mehr ankommen, denn der Fachkräftebedarf macht es erforderlich, dass sich zukünftig deutlich mehr junge Menschen als bisher für die berufliche Bildung entscheiden.“

Das CHE weist allerdings darauf hin, dass man sehr genau darauf achten muss, welche Bedingungen in den einzelnen Bundesländern für das Studium ohne Abi gelten. Zwar hätten nach dem Öffnungsbeschluss von 2009 bis zum Jahr 2014 alle Länder ihre Hochschulen geöffnet.

„Leider bedeutet das aber nicht, dass die Regelungen nun bundesweit vereinheitlicht und übersichtlich sind“, kritisiert CHE-Studienautorin Sigrun Nickel. Stattdessen seien Studieninteressierte ohne allgemeine Hochschul- und Fachhochschulreife „nach wie vor mit einer Fülle unterschiedlicher Zugangsbedingungen konfrontiert, die von Bundesland zu Bundesland variieren können“. Daher solle man sich genau informieren, etwa beim Online-Studienführer des CHE. Eine Vereinheitlichung fordert auch der DIHK. Zudem müssten Länder und die Hochschulen selbst für mehr Transparenz sorgen.

Nur drei Länder verlangen keine Berufserfahrung

In der Regel können Bewerber mit einem Meister- oder Techniker-Abschluss jedes Studium wählen. Wer eine Ausbildung und zwei bis drei Jahre Berufserfahrung mitbringt, kann ein fachlich verwandtes Studium beginnen. Für beide Gruppen gelten aber unterschiedliche Details in den Ländern. Daneben gibt es die Möglichkeit der Begabtenprüfung.

Werner lobt das Beispiel Hessen, das auch Absolventen einer Lehre ohne weitere Berufserfahrung zum Studium zulässt. Das gilt ansonsten bisher nur in Berlin und Rheinland-Pfalz.

Immerhin erkennen inzwischen fast alle Bundesländer – bis auf Bremen und Sachsen-Anhalt – gegenseitig die Studienzulassungen von Nicht-Abiturienten an. Dadurch erhalten diese die Möglichkeit, während des Studiums an eine Hochschule in einem anderen Bundesland zu wechseln.

