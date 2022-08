Das Dienstwagenprivileg gilt als umweltschädliche Subvention, die den Staat Milliarden kostet. Die Grünen wollen das ändern. Auch über andere Subventionen wird diskutiert.

Großer Motor, teures Design – so ist das derzeitige Bild von subventionierten Firmenfahrzeugen. (Foto: dpa) Dienstwagen

Berlin Für den Bundesrechnungshof ist die Sache klar: Die öffentlichen Haushalte seien durch die Corona-Pandemie und die Auswirkungen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine bereits erheblich unter Druck geraten, heißt es in einem aktuellen Bericht. Damit habe sich der finanzielle Spielraum, um unvorhergesehene Ereignisse abzufedern, „spürbar reduziert“. So erwartet der Rechnungshof in den kommenden Jahrzehnten einen deutlichen Anstieg der demografiebedingten Ausgaben.

Die Regierungskoalition aus SPD, Grünen und FDP braucht also neue Geldquellen, um vereinbarte Projekte finanziell abzusichern. Einen Anhaltspunkt liefert der Koalitionsvertrag. Darin steht: „Wir wollen zusätzliche Haushaltsspielräume dadurch gewinnen, dass wir im Haushalt überflüssige, unwirksame und umwelt- und klimaschädliche Subventionen und Ausgaben abbauen.“ Denn um Investitionen zu finanzieren, soll auf Steuererhöhungen oder das Aufweichen der Schuldenbremse verzichtet werden. Das unterstützt auch der Bundesrechnungshof.

