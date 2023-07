Subventionen Scholz kritisiert Subventionswettlauf mit den USA

Scholz sieht den Subventionswettbewerb mit den USA zunehmend kritisch. Klimafreundliche Technologien zu fördern sei zwar gut, doch nicht alle Staaten könnten sich Subventionen leisten.

„Ungebremste Subventionen“ erzeugten Nachahmung, so der Bundeskanzler. (Foto: dpa) Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD)

Berlin Bundeskanzler Olaf Scholz hat davor gewarnt, dass erst der Subventionswettbewerb mit den USA Firmen dazu treibe, Zuschüsse vom Staat zu verlangen.

„Es gibt Unternehmen, von denen hatte man noch vor Kurzem gehört, die wollten investieren und gar kein Geld. Und die sagen jetzt: Anderswo kriege ich Geld, was kriege ich von euch?“, sagte Scholz am Donnerstag bei einem Bürgerdialog in Füssen. „Das ist nicht gut.“

Das US-Programm für klimafreundliche Technologien sei deshalb für Europa sehr zwiespältig. Es sei einerseits gut, wenn auch die USA nun in diesem Bereich investierten. „Wir werden jetzt nicht gut fahren, wenn alle Staaten einen großen Subventionswettlauf beginnen“, fügte der Kanzler aber hinzu. „Ungebremste Subventionen“ erzeugten Nachahmung.

Auch Deutschland und die EU hätten reagiert und böten nun Hilfen an. Scholz verwies auf große Investitionsentscheidungen wie Batteriefabriken und Halbleiterwerke, die mit hohen Subventionen in Deutschland gebaut werden sollen. Es könnten sich aber nicht alle Staaten hohe Subventionen leisten. Mehr: Berlins neuer China-Plan – Das sind die wichtigsten Punkte für die Wirtschaft