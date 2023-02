Subventionsstreit FDP fordert Steuersenkungen als Antwort auf amerikanische Subventionen

Freihandelsabkommen, weniger Unternehmenssteuern, mehr Einwanderung: Die FDP-Bundestagsfraktion skizziert, wie Deutschland auf das US-Programm IRA reagieren sollte.

Lindner lehnt weitere Förderprogramme ab, da es beispielsweise bereits den Corona-Wiederaufbaufonds gibt. (Foto: dpa) Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP)

Berlin Während auf europäischer Ebene noch über die richtige Reaktion auf das milliardenschwere Subventionsprogramm der US-Regierung verhandelt wird, legt die FDP-Bundestagsfraktion nun Vorschläge vor. In einem neun-seitigen Positionspapier mit dem Titel „Wirtschaftliche Freiheit anstatt Subventionen – unsere Antwort auf den Inflation Reduction Act (IRA)“ listen die Liberalen Maßnahmen auf, mit denen die Bundesregierung aus ihrer Sicht reagieren sollte. Das Papier liegt dem Handelsblatt vor.

Das 370 Milliarden Dollar schwere Subventionspaket zur Förderung klimafreundlicher Technologien bevorzugt Unternehmen, die in Nordamerika produzieren – was die EU alarmiert hat. Die EU-Kommission will deshalb mit einem eigenen Förderprogramm antworten, damit Unternehmen nicht über den Atlantik abwandern. Der Vorschlag ist allerdings umstritten. Die EU-Staats- und Regierungschefs konnten sich beim Gipfel vor einer Woche nicht einigen.