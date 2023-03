SVB Lindner hat „keinen Zweifel an der Stabilität“ der deutschen Banken

Führende Politiker und die Aufseher der EZB sehen derzeit kaum Gefahren für das europäische Finanzsystem durch die SVB-Pleite. Die Diskussion über mögliche Lehren hat bereits begonnen.

Der deutsche Finanzminister und der Euro-Gruppen-Präsident aus Irland besprechen die Risiken der SVB-Pleite. (Foto: AP) Christian Lindner mit Paschal Donohoe

Berlin, Brüssel Die Probleme scheinen weit weg, doch die Pleite der Silicon Valley Bank (SVB) hat am Montag auch die europäischen Finanzminister beschäftigt. Beim Treffen der Euro-Gruppe in Brüssel berichteten die Aufseher von EU-Kommission und Europäischer Zentralbank (EZB) über die angespannte Lage an den Finanzmärkten.

Die entscheidende Frage aus Sicht der Finanzminister lautete: Könnte die Pleite der US-Bank zu Problemen bei den europäischen Geldhäusern führen? Vorerst gab es Entwarnung. Euro-Gruppen-Präsident Paschal Donohoe sagte, die Gefahr für die Eurozone sei „sehr begrenzt“.

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) lobte die amerikanische Regierung, die mit einer Garantie für die Einlagen bei der SVB die Lage zunächst beruhigte. Sie habe entschlossen gehandelt, sagte Lindner.