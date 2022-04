Svenja Schulze im Interview Bundesentwicklungsministerin: „Putin setzt Hunger gezielt als Waffe ein“

Berlin Exorbitante Lebensmittelpreise, Verteilungsprobleme beim Weizen, Dürren und Heuschreckenplagen – die entwicklungspolitischen Herausforderungen, vor denen Ministerin Svenja Schulze (SPD) steht, scheinen kaum zu bewältigen.

Bei einer Reise in den Libanon und nach Äthiopien machte sie sich ein Bild von der dramatischen Lage vor Ort, das Handelsblatt begleitete sie. Auf dem Rückflug berichtete die Ministerin von ihren Plänen, die drohende globale Hungersnot noch abzuwenden.

Zum einen plant die Ministerin ein weltweites Bündnis, um eine globale Hungersnot abzuwenden. Zum anderen will Schulze vor allem die Biosprit-Produktion zurückfahren und die so freigewordenen Anbauflächen für die Nahrungsmittelproduktion gewinnen. „Der Teller ist wichtiger als der Tank“, sagte Schulze. „Biosprit sollte aus Reststoffen gewonnen werden, nicht aus Lebensmitteln.“

Außerdem forderte sie, dass Europa sein Handelsmodell mit dem afrikanischen Kontinent überdenken müsse. Der Ansatz, möglichst billig Rohstoffe einzukaufen und sie weiterzuverarbeiten, sei „nicht zielführend“. Aber auch die Entwicklungsländer selbst müssten daran arbeiten, sich aus der Importabhängigkeit bei Lebensmitteln zu befreien und wieder vermehrt selbst anzubauen.

Den Entwicklungsländern dabei zu helfen, weniger abhängig vom globalen Getreidemarkt zu werden, habe auch eine geopolitische Komponente. Schließlich kontrollierten Moskau und Peking den Großteil der globalen Vorräte. „Putin setzt Hunger gezielt als Waffe ein, er hat da leider keine Skrupel“, sagte Schulze „Dem müssen wir eine Politik für Ernährungssicherheit entgegensetzen.“

Frau Schulze, Sie kommen gerade aus Äthiopien und dem Libanon, wo Sie sich ein Bild von den Ernährungsproblemen vor Ort gemacht haben. Wie ist Ihre Einschätzung, stehen wir vor einer globalen Krise? Ich fürchte, uns droht eine schlimme Hungerkrise. Es kommen gerade viele Faktoren zusammen: die Klimaveränderung mit Dürren und Starkregen, das Artensterben, die Pandemie. Das zusammen hatte schon zu Rekord-Lebensmittelpreisen geführt. Jetzt kommt der russische Krieg gegen die Ukraine dazu, in der Kornkammer der Welt. Lebensmittelreserven können nicht mehr ausgeliefert werden, die Preise steigen also noch weiter. Darunter leiden die Ärmsten am meisten. In manchen afrikanischen Ländern müssen die Menschen 80 Prozent ihres Einkommens für Nahrungsmittel ausgeben. Werden Nahrungsmittel teurer, geraten sie schnell in Hungersnot.

Das heißt aber, momentan stehen wir vor allem vor einem Verteilungsproblem?

Kurzfristig geht es darum, dass die vorhandenen Reserven bei den Menschen ankommen. Darum ist es so wichtig, dass keine Exportbeschränkungen verhängt werden und Agrarprodukte von den Russland-Sanktionen ausgenommen bleiben. Und es ist entscheidend, dass die Hilfsorganisationen wie das Welternährungsprogramm das nötige Geld haben, um Lebensmittel kaufen und verteilen zu können.

Und mittelfristig?

Mittelfristig stellt sich auch die Mengenfrage, je nachdem wie hoch die Ernteerträge ausfallen. In der Ukraine wird jetzt nicht mehr so viel angepflanzt werden können wie die Jahre zuvor. Russland droht offen damit, nur noch an sogenannte befreundete Staaten zu liefern, eine schlimme Erpressungstaktik. Auf dem afrikanischen Kontinent, in Äthiopien zum Beispiel, führen Dürren und Heuschreckenplagen zu massiven Ernteausfällen. All diese Effekte kommen gerade zusammen.

Vita Svenja Schulze Regierung Die studierte Politologin war von 2010 bis 2017 Wissenschaftsministerin in NRW. Mit der Abschaffung der Studiengebühren brachte sie eines der politischen Großprojekte der Regierung von Hannelore Kraft auf den Weg. Partei Die gebürtige Düsseldorferin, Jahrgang 1968, kann eine klassische SPD-Parteikarriere vorweisen: 1988 trat sie in die Partei ein, war später Juso-Landesvorsitzende und Mitglied im NRW-Landesvorstand.

Können wir in Deutschland und Europa diese Effekte versuchen auszugleichen? Durch mehr Anbau zum Beispiel?

Es wäre ein großer Fehler, die wenigen Naturräume zu zerstören, die es in der deutschen Agrarlandschaft noch gibt. Manche versuchen gerade, alle Fortschritte der Umwelt- und Landwirtschaftspolitik für mehr Biodiversität wieder zurückzudrehen. Das würde langfristig nur noch mehr Probleme schaffen. Aber Deutschland hat auch andere Hebel: Neun Prozent der weltweiten Getreideproduktion landen als Biokraftstoff im Tank. Allein in Deutschland dienen fünf Prozent der Ackerfläche der Biospritproduktion. Wenn es gelingt, diese Flächen Schritt für Schritt für die Nahrungsmittelproduktion zu gewinnen, wäre das ein Gewinn für die Ernährungssicherheit. Der Teller ist wichtiger als der Tank. Biosprit sollte aus Reststoffen gewonnen werden, nicht aus Lebensmitteln.

Was können die Entwicklungsländer selbst tun?

Es muss uns gelingen, dass in den Ländern, die so stark vom Import abhängig sind, wieder mehr zur Selbstversorgung angepflanzt wird. In Nordafrika beispielsweise liegt die Importquote teilweise bei 80 Prozent.

Wie ist es zu dieser starken Abhängigkeit gekommen?

Viele Länder haben sich auf andere Probleme konzentriert, denn es war auf den Märkten ja genug Getreide vorhanden. Jetzt sehen wir, was für Folgen das hat. Diese Überlagerung von Krisen ist schon für uns eine große Herausforderung – für Schwellen- und Entwicklungsländer ist die Herausforderung noch größer.

Führt das dazu, dass der Welthandel zurückgefahren wird und jedes Land sich wieder vorrangig auf die Versorgung der eigenen Bevölkerung konzentriert?

Das ist nicht mein Ziel. Es kommt darauf an, nachhaltigere und vielfältigere Lieferketten zu schaffen, damit nicht die gesamte Versorgung zusammenbricht, sobald ein einzelner Lieferant ausfällt. Solche Abhängigkeiten sind gefährlich. Länder auf dem afrikanischen Kontinent oder im Nahen Osten müssen bei der Lebensmittelversorgung unabhängiger werden.

Müssen wir nicht auch in Europa das bisherige Handelsmodell mit Entwicklungsländern hinterfragen?

Dieser Krieg gegen die Ukraine ist in vielerlei Hinsicht eine Zeitenwende. Ich denke, auch das bisherige Modell der Globalisierung muss hinterfragt werden. Der Ansatz, möglichst billig Rohstoffe einzukaufen und sie hier weiterzuverarbeiten, ist nicht zielführend – denn wir wollen ja, dass diese Länder eine faire Perspektive und echte Entwicklungschancen haben. Das haben wir auch gerade bei der Tagung der Weltbank diskutiert: Wir müssen eine Globalisierung der Nachhaltigkeit gestalten.

Der Libanon ist seit zwei Monaten nicht mehr in der Lage, Energie zu liefern. (Foto: IMAGO/photothek) Svenja Schulze im Hafen von Beirut

Sehen Sie in der aktuellen Krise eine Chance, genau das voranzubringen?

Es fällt mir sehr schwer, von dieser Krise als Chance zu sprechen. Wichtig ist zu verhindern, was wir noch verhindern können: dass wir zum Beispiel nicht ungebremst in eine Hungersnot hineinrutschen, die viele Gesellschaften weltweit aus dem Gleichgewicht bringt. Deshalb habe ich auch ein Bündnis für globale Ernährungssicherheit vorgeschlagen, das die schon bestehenden Hilfsbemühungen koordinieren soll.

Haben Sie schon konkrete Zusagen für Ihr Bündnis?

Es ist angelegt als ein offenes Bündnis, das bereits von den G7-Ländern unterstützt wird. Jetzt haben die Weltbank und die Afrikanische Union noch Anregungen für die weitere Ausgestaltung gegeben. Es sollen keine neuen Bürokratien geschaffen werden, sondern ich strebe ein agiles Bündnis mit verschiedenen Schwerpunkten an. Wir brauchen sehr viele Staaten als Geldgeber. Aber auch Stiftungen und Privatunternehmen sind eingeladen. Wie von Bundeskanzler Olaf Scholz angekündigt, wird Deutschland 430 Millionen Euro bereitstellen, um ein erstes Fundament zu schaffen für mehr Ernährungssicherheit weltweit.

Das World Food Program geht allerdings davon aus, dass es wegen der steigenden Lebensmittelpreise und der steigenden Anzahl Bedürftiger rund 20 Milliarden Euro in diesem Jahr benötigen wird. Da sind solche Summen ja nur ein Tropfen auf den heißen Stein …

Genau, deswegen müssen wir in diesem Bündnis auch die Aufmerksamkeit für das Thema hochhalten. Denn in einer so schnelllebigen Welt ist es sehr schwierig, auch langfristig das nötige Geld für die Bekämpfung des Hungers zu erhalten. Wir müssen am Ball bleiben. Einmalige Zahlungen reichen nicht.

Neben den starken Importabhängigkeiten ist ein anderes Problem die starke Verschuldung vor allem afrikanischer Staaten. Bedeutet das, dass deutsches Geld für Entwicklungszusammenarbeit am Ende in die Bedienung dieser Schulden fließt?

Wir achten sehr stark darauf, dass die Hilfe auch wirklich bei den Betroffenen ankommt. Aber die Verschuldungskrise ist wirklich ein Problem. Denn netto müssen die Staaten mehr an Schuldendienst zurückzahlen, als sie an Unterstützung von uns erhalten – das führt dazu, dass diese Gesellschaften nicht vorankommen. Wir müssen sehr aufpassen, dass die Schulden nicht sozialisiert, also vom Staat übernommen werden, und die Gewinne bei privaten Gläubigern landen.

Sehen Sie einen Schuldenschnitt für diese Staaten als Lösung?

Die Verschuldungssituation ist sehr unterschiedlich. In vielen Entwicklungsländern ist China mittlerweile der größte Gläubiger, in manchen spielen private Gläubiger eine große Rolle. Der Tschad zum Beispiel ist zu 40 Prozent bei einem einzigen Rohstoffunternehmen verschuldet. Wir brauchen also Schuldenrestrukturierungen, die alle Akteure einbeziehen. Es gibt dafür ein Rahmenwerk, aber das funktioniert nicht automatisch und ist auf die Kooperation insbesondere von China angewiesen. Notwendig sind eine effektivere Umsetzung der bestehenden Mechanismen sowie flankierende Maßnahmen etwa zur besseren Einbeziehung privater Gläubiger.

Stichwort China: Das Land bunkert gerade Schätzungen zufolge rund die Hälfte des weltweit verfügbaren Getreides. Müsste man die Chinesen nicht auch für das Bündnis gewinnen?

China lagert auch für die eigene Bevölkerung, weil es dort ebenfalls große Ernteeinbußen gegeben hat. Aber es darf nicht zu Exportstopps kommen, denn dann werden die Preise noch weiter steigen. Deswegen werden wir auch versuchen, China für unser Bündnis zu gewinnen.

Svenja Schulze im Gespräch mit Handelsblatt-Redakteurin Teresa Stiens auf dem Rückflug von Addis Abeba. Entwicklungsministerin im Handelsblatt-Interview

Hat das Thema Ernährungssicherheit dann auch eine geopolitische Komponente, um die Länder weniger abhängig von Peking und Moskau zu machen, die gerade den globalen Getreidemarkt kontrollieren?

Eindeutig ja. Putin setzt Hunger gezielt als Waffe ein, er hat da leider keine Skrupel. Dem müssen wir eine Politik für Ernährungssicherheit entgegensetzen. Als Entwicklungsministerin schaue ich darauf, was Entwicklungsländer brauchen, um selbst Lebensmittel anzupflanzen und nicht mehr so stark abhängig zu sein von Importen. Wenn das gelingt, dann ist das auch ein sicherheitspolitischer Gewinn.

Noch mal zurück nach Deutschland. Bei den Koalitionsverhandlungen wurde darüber gesprochen, das Entwicklungsministerium abzuschaffen, das Budget wurde zunächst gekürzt. Erfährt Ihr Ressort nach dieser Abwertung mit der aktuellen Krise wieder eine Aufwertung?

Diese Koalition hat sich aus guten Gründen für ein eigenständiges und starkes Entwicklungsministerium entschieden. In Großbritannien ist es abgeschafft worden, und das hat natürlich auch Folgen für die internationale Wahrnehmbarkeit. Die Briten haben damit ein Vakuum hinterlassen, das gefüllt werden muss. Bei der Weltbank-Tagung in Washington letzte Woche wurde danach gerufen, dass Deutschland eine führende Rolle übernehmen soll. Der Krieg trifft neben den Menschen in der Ukraine die Ärmsten der Armen weltweit. Wenn wir nicht reagieren, werden uns die Folgen mit großer Wucht treffen. Insofern ist deutsche Entwicklungszusammenarbeit heute ganz besonders wichtig.

