Tanja Gönner Schwarzgrüne Modernisiererin: Diese Frau führt künftig den Industrieverband BDI

Zum ersten Mal wird eine Frau wichtigste BDI-Lobbyistin. Doch nicht nur deshalb steht der Industrieverband vor einem grundlegenden Wandel.

Mit der früheren baden-württembergischen Landesministerin führt künftig ein Politprofi die operativen Geschäfte des BDI. (Foto: dpa) Tanja Gönner

Berlin Erst vor einer Woche war Tanja Gönner noch mit dem Bundeskanzler auf Reisen. Die 52-Jährige begleitete Olaf Scholz (SPD) in Senegal auf dessen Afrika-Trip. Demnächst wird Gönner den Bundeskanzler noch viel häufiger zu sehen bekommen. Denn die Juristin steigt zu einer der einflussreichsten Strippenzieherinnen in Berlin auf. Gönner wird als erste Frau in der Geschichte des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI) die Hauptgeschäftsführung übernehmen. Zugang zum Kanzler ist in diesem Job garantiert. Gönners Berufung soll am 20. Juni erfolgen.

Mit der früheren baden-württembergischen Landesministerin führt damit ein Politprofi die operativen Geschäfte des einflussreichen Wirtschaftsverbands. Gönner hatte sich in der Vergangenheit immer wieder für den Klimaschutz eingesetzt. Ihre Berufung ist daher auch ein Signal für die künftige Ausrichtung des BDI, woran auch Gönner selbst keinen Zweifel ließ.