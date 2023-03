Tarifkonflikt Deutschland steht still – das ist die Bilanz des Warnstreiks

Die Gewerkschaften legen den Bahn- und Flugverkehr in Deutschland für einen Tag weitgehend lahm. Doch bisher zeigen sich die Arbeitgeber hart – die Streikenden aber ebenso.

Deutschlandweit kam der Fern- und Regionalverkehr der Bahn zum Erliegen. (Foto: dpa) Demonstranten der EVG in Bremen

Berlin Die von den Gewerkschaften ausgerufenen Warnstreiks haben am Montag den Flug- und Bahnverkehr in Deutschland weitgehend zum Erliegen gebracht, das ganz große Chaos blieb aber aus. Verdi und Beamtenbund drohten mit weiteren Arbeitskämpfen, sollten die wieder aufgenommenen Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst bis Mittwoch nicht zu einem Ergebnis führen. Auch die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) zeigte sich weiter kampfbereit, will aber zumindest über die Osterfeiertage nicht streiken.

Verdi und EVG hatten in mehreren aktuell geführten Tarifrunden, darunter im öffentlichen Dienst und bei der Deutschen Bahn, Beschäftigte aus dem Verkehrssektor gemeinsam zu einem 24-stündigen Arbeitskampf aufgerufen. Der Flugverkehr in Deutschland kam daraufhin weitgehend zum Erliegen. Die Flughäfen in München, Frankfurt und Hamburg hatten schon vorsorglich sämtliche Flüge abgesagt.