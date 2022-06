Tarifpolitik bei hoher Inflation IG Metall will zwischen sieben und acht Prozent höhere Löhne fordern

Die hohe Inflationsrate nährt die Angst vor einer Lohn-Preis-Spirale. Die Gewerkschaft sieht das anders – und wird wohl eine fast so starke Erhöhung fordern wie zuletzt 2008.

Der Gewerkschafter fordert von der Politik ein neues Entlastungspaket zum Ausgleich der hohen Inflationsraten. (Foto: dpa) IG-Metall-Chef Jörg Hofmann

Berlin Die IG Metall wird voraussichtlich mit der Forderung nach sieben bis acht Prozent mehr Geld in die anstehende Tarifrunde für die knapp 3,9 Millionen Beschäftigten der Metall- und Elektroindustrie gehen. Diese Empfehlung gab der Gewerkschaftsvorstand am Montag ab. Nach weiteren Diskussionen in den regionalen Tarifkommissionen soll die Forderung am 11. Juli endgültig beschlossen werden. Zuletzt hatte die Gewerkschaft mit 8,0 Prozent im Jahr 2008 ähnlich viel gefordert.

Man sorge dafür, dass die derzeit einzige erkennbare Quelle für das Wachstum, der private Konsum, gestärkt werde, da Deutschland ansonsten in eine Rezession abgleiten könnte, sagte IG-Metall-Chef Jörg Hofmann in Frankfurt. Sorgen, mit ihrer Forderung könne die Gewerkschaft eine gefürchtete Lohn-Preis-Spirale in Gang setzen, wies er zurück.

Bei den Beschäftigten der Metall- und Elektroindustrie hat sich ein hoher Erwartungsdruck aufgebaut. Die letzte reguläre Tabellenerhöhung mit dauerhafter prozentualer Lohnsteigerung hatten Arbeitgeber und Gewerkschaft mit dem Abschluss des Jahres 2018 vereinbart.