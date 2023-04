Tarifstreit Einigung im Tarifstreit im öffentlichen Dienst

Die Tarifparteien im öffentlichen Dienst haben eine Einigung erzielt. Die 2,5 Millionen Beschäftigten bekommen 3.000 Euro Inflationsausgleich und mindestens 340 Euro mehr Geld.

Frank Werneke, Vorsitzender der Gewerkschaft verdi, hat für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst verhandelt. (Foto: dpa) Tarifverhandlungen öffentlicher Dienst

Die Tarifparteien im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen haben in ihren Verhandlungen für rund 2,5 Millionen Beschäftigte eine Einigung erzielt. Dies teilte Innenministerin Nancy Faeser am Samstagabend in Potsdam mit. Die SPD-Politikerin sprach von einem „guten und fairen Tarifabschluss“, der für die Beschäftigten eine spürbare Entlastung bringe. „Wir sind den Gewerkschaften so weit entgegengekommen, wie wir es in schwieriger Haushaltslage noch verantworten können.“

Die Gewerkschaft Verdi teilte mit, man starte nun eine Mitgliederbefragung. Am 15. Mai werde die Bundestarifkommission dann entscheiden.

Der Abschluss sieht nach Angaben des Bundesinnenministeriums einen Inflationsausgleich von insgesamt 3000 Euro in Teilzahlungen vor. Zum 1. März 2024 sollen die Entgelte in einem ersten Schritt um einen Betrag von 200 Euro angehoben werden. In einem zweiten Schritt soll der dann erhöhte Betrag noch einmal linear um 5,5 Prozent steigen. Die Erhöhung soll allerdings in jedem Fall 340 Euro betragen. Die Laufzeit soll 24 Monate betragen. Mehr: Schlichter empfehlen mehr Einkommen und Einmalzahlung