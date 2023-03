Tarifstreit Verdi: Warnstreiks in Kitas und sozialen Einrichtungen am Mittwoch

Bei der zweiten Verhandlungsrunde vergangene Woche hatte es keine Annäherung gegeben. Am kommenden Mittwoch könnte es zu Einschränkungen des Betriebes und Schließungen kommen.

Berlin Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat für den kommenden Mittwoch zu bundesweiten Warnstreiks in Kitas und sozialen Einrichtungen aufgerufen. Die Warnstreiks seien eine Reaktion „auf das völlig unzureichende Angebot der Arbeitgeber aus der zweiten Verhandlungsrunde für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst“, teilte Verdi am Freitag in Berlin mit. Demnach könne es zu Einschränkungen des Betriebes sowie zu Schließungen kommen.

Verdi und der Beamtenbund dbb fordern für die rund 2,5 Millionen Beschäftigten 10,5 Prozent mehr Einkommen, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat. Bei der zweiten Verhandlungsrunde hatte es vergangene Woche noch keine Annäherung gegeben.

Die stellvertretende Verdi-Vorsitzende Christine Behle bezeichnete das Angebot der Arbeitgeber als „Provokation“. Die Beschäftigten brauchten dringend mehr Geld, „um die stark gestiegenen Preise für Mieten, Energie und Lebensmittel zahlen.“ Die Warnstreiks finden laut Verdi am Internationalen Frauentag statt, da mit einem Anteil von 83 Prozent in der Sozialen Arbeit überwiegend Frauen arbeiteten.

Die Gewerkschaft organisiert zudem auch in diesem Jahr am 8. März gemeinsam mit den Frauenorganisationen des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) sowie feministischen Bündnissen Demonstrationen und Kundgebungen in ganz Deutschland.