Tarifverhandlungen Arbeitgeber und Gewerkschaft suchen in Chemie-Tarifrunde weiter nach „Brückenlösung“

Die Unsicherheit durch den Ukrainekrieg lässt aktuell keinen normalen Abschluss zu, sind sich die Parteien einig. In zwei Wochen soll weiter verhandelt werden.

Die IG BCE hatte zwei Tage vor Beginn des Ukrainekriegs ihre Forderungen aufgestellt. (Foto: imago images/Future Image) Chemieanlagen in Köln

Berlin In den Tarifverhandlungen für die rund 580.000 Beschäftigten der chemischen Industrie hat es in der ersten Runde auf Bundesebene noch keinen Durchbruch gegeben. Nach zweitägigen Gesprächen vertagten sich der Arbeitgeberverband BAVC und die Gewerkschaft IG BCE. In knapp zwei Wochen, am 4. und 5. April, sollen die Verhandlungen in Wiesbaden wieder aufgenommen werden.

Die IG BCE hatte zwei Tage vor Beginn des Ukrainekriegs ihre Forderungen aufgestellt. Sie will für die Beschäftigten angesichts hoher Inflationsraten eine Kaufkraftsteigerung erreichen, hatte aber keine konkrete Prozentforderung genannt. Außerdem fordert die Gewerkschaft höhere Schichtzulagen, eine Weiterentwicklung des Ausbildungstarifvertrags und Regelungen fürs mobile Arbeiten.

Allerdings sind alle Konjunktur- und Inflationsprognosen, auf denen sich ein realistischer Tarifabschluss aufbauen ließe, mit dem russischen Einmarsch in die Ukraine am 24. Februar hinfällig geworden. IG-BCE-Verhandlungsführer Ralf Sikorski hatte den Arbeitgebern deshalb im Handelsblatt angeboten, „eine Brücke über das Tal der Unsicherheit zu bauen“.