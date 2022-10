Tarifverhandlungen Gewerkschaften fordern 10,5 Prozent mehr Geld für den öffentlichen Dienst

Mitten in der Energiekrise wird über das Einkommen der rund 2,5 Millionen Beschäftigten von Bund und Kommunen verhandelt. Die Gewerkschaften legen die Latte hoch.

Die Gewerkschaften wollen die Einkommen der Beschäftigten auch in schwierigen Zeiten sichern. (Foto: IMAGO/snapshot) Verdi-Chef Frank Werneke

Berlin Die Gewerkschaften Verdi und Beamtenbund fordern für die rund 2,5 Millionen Beschäftigten bei Bund und Kommunen 10,5 Prozent mehr Geld für ein Jahr. Damit untere Lohngruppen stärker profitieren, soll es aber einen Mindestbetrag von 500 Euro geben. Das haben die Tarifkommissionen der Gewerkschaften am Dienstag beschlossen.

Die Vereinigung der Kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) hatte schon im Vorfeld vor überzogenen Tarifforderungen gewarnt. Deutschland müsse angesichts der noch nicht überstandenen Pandemie, des Ukrainekriegs und der außergewöhnlich hohen Teuerung eine Vielzahl an Herausforderungen bewältigen, die es so konzentriert bislang nicht gegeben habe, sagte die VKA-Präsidentin und Gelsenkirchener Oberbürgermeisterin Karin Welge. „Daher appellieren wir an die Gewerkschaften, bei ihrer Forderungsfindung maßvoll zu sein und die schwierige Situation der kommunalen Arbeitgeber angemessen zu berücksichtigen.“