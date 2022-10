Tarifverhandlungen Gewerkschaften fordern zweistellige Einkommenserhöhung für den öffentlichen Dienst

Berlin Die Gewerkschaften Verdi und Beamtenbund fordern für die rund 2,5 Millionen Beschäftigten bei Bund und Kommunen 10,5 Prozent mehr Geld für ein Jahr. Damit untere Lohngruppen stärker profitieren, soll es aber einen Mindestbetrag von 500 Euro geben. Das haben die Tarifkommissionen der Gewerkschaften am Dienstag beschlossen.

Die Inflation reiße tiefe Löcher in die Haushaltskassen der Beschäftigten, sagte Verdi-Chef Frank Werneke. „Viele von ihnen wissen nicht, wie sie sich und ihre Familien über Wasser halten können, einige können ihre Mieten oder Heizkosten nicht mehr zahlen.“ Die Sicherung der Einkommen durch einen Inflationsausgleich, insbesondere für die Beschäftigten mit mittleren und eher niedrigen Einkommen, stehe deshalb im Zentrum der Tarifrunde.“ Der letzte Tarifabschluss aus dem Jahr 2020 habe pandemiebedingt zu Reallohnverlusten geführt.

Mit ihrer Forderung übertreffen die Gewerkschaften noch die IG Metall, die für die rund 3,9 Millionen Beschäftigten der Metall- und Elektroindustrie acht Prozent mehr Geld verlangt.

Die Verhandlungen, die im Januar beginnen, würden sicher „hammerhart“, sagte Beamtenbund-Chef Ulrich Silberbach. Die hohe Tarifforderung diene aber auch dazu, den öffentlichen Dienst als Arbeitgeber attraktiver zu machen. Ein Blick auf die demografische Entwicklung zeige, was für eine existentielle Herausforderung die Nachwuchsgewinnung für Bund und Kommunen geworden sei. „Uns fehlen ja jetzt schon 360.000 Leute, und diese Zahl wird schnell anwachsen“, sagte Silberbach.

Die Vereinigung der Kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) hatte schon im Vorfeld vor überzogenen Tarifforderungen gewarnt. Deutschland müsse angesichts der noch nicht überstandenen Pandemie, des Ukrainekriegs und der außergewöhnlich hohen Teuerung eine Vielzahl an Herausforderungen bewältigen, die es so konzentriert bislang nicht gegeben habe, sagte die VKA-Präsidentin und Gelsenkirchener Oberbürgermeisterin Karin Welge. „Daher appellieren wir an die Gewerkschaften, bei ihrer Forderungsfindung maßvoll zu sein und die schwierige Situation der kommunalen Arbeitgeber angemessen zu berücksichtigen.“

Sie verwies auf die Einbußen bei der Gewerbesteuer im Zuge der Corona-Pandemie oder die Aufnahme ukrainischer Geflüchteter durch die Kommunen. Unklar sei bislang, wie sich die aktuell bestehende Inflation weiterentwickeln werde, sagte die SPD-Politikerin weiter. „Sie hat jedoch auch für die kommunalen Haushalte und kommunalen Unternehmen weitreichende Kostensteigerungen zur Folge.“

Verhandlungen begannen bereits im Januar

Viele Kommunen und kommunale Einrichtungen hätten bereits unabhängig hiervon erhebliche Altschulden. Zudem belaufe sich der Investitionsrückstand der Kommunen auf rund 159 Milliarden Euro.

Am Dienstag hatte das Statistische Bundesamt Halbjahresdaten zu den öffentlichen Haushalten veröffentlicht. Demnach sind die Einnahmen bei den Gemeinden und Gemeindeverbänden in den ersten sechs Monaten des Jahres um zehn Prozent gewachsen – und damit stärker als die Ausgaben, die um 6,7 Prozent zulegten. Das Finanzierungsdefizit lag bei 1,6 Milliarden Euro. Im Vorjahreszeitraum waren es noch 5,7 Milliarden Euro.

Der Bund gab im ersten Halbjahr rund 264,9 Milliarden Euro aus – 6,9 Prozent weniger als in den ersten sechs Monaten des Vorjahres. Die Einnahmen stiegen um 16,5 Prozent auf 219,7 Milliarden Euro, das Finanzierungsdefizit war mit 45,2 Milliarden Euro nur noch knapp halb so groß wie im Vorjahreszeitraum.

Der Verhandlungsauftakt zwischen den Gewerkschaften, dem Bund und den kommunalen Arbeitgebern ist am 24. Januar in Potsdam. Die zweite Runde findet am 22./23. Februar statt, die dritte am 27./28. März. Verdi verhandelt auch für die Gewerkschaft der Polizei, die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) und die Industriegewerkschaft Bauen, Agrar, Umwelt (IG BAU).

