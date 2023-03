Tarifverhandlungen Verdi ruft am Montag zu Warnstreik am Flughafen Berlin auf

Die Gewerkschaft Verdi verhandelt seit Jahren mit dem Bundesverband der Luftsicherheit über bessere Bezahlung. Am Montag soll es deshalb am Flughafen Berlin Warnstreiks geben.

Auch an den größten Flughäfen NRWs ist es in den vergangenen Wochen wegen Warnstreiks zu Flugausfällen gekommen. (Foto: IMAGO/kolbert-press) Warnstreik am Flughafen

Berlin Die Gewerkschaft Verdi ruft auf dem Flughafen Berlin Brandenburg (BER) Beschäftigte, die Fluggäste, Personal und Waren kontrollieren, zu einem ganztägigen Warnstreik am Montag auf. Der Streik im Luftsicherheitsbereich beginnt am frühen Morgen und endet in der Nacht, wie der Verdi-Landesbezirk Berlin-Brandenburg am Samstag mitteilte. Mit längeren Wartezeiten bis hin zu Flugausfällen- oder -streichungen sei zu rechnen.

Verdi steht nach eigenen Angaben seit Jahren mit dem Bundesverband der Luftsicherheitsunternehmen (BDLS) in Verhandlungen, um die Zeitzuschläge für Nacht-, Samstags-, Sonntags- und Feiertagsarbeit sowie eine bessere tarifliche Regelung zur Entlohnung von Überstunden für die Sicherheits- und Servicekräfte an Verkehrsflughäfen zu erhöhen. Die Gewerkschaft fordert für die Luftsicherheitsbeschäftigten eine angemessene Bezahlung für Arbeiten zu ungünstigen Uhrzeiten. Die Zuschläge seien seit 2006 nicht mehr verbessert worden. Die Arbeitgeber hätten bisher kein Angebot vorgelegt.

