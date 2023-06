Kaum einer kennt Chinas Tech-Szene so gut wie Dan Wang. Im Interview erklärt er, warum westliche Investitionskontrollen den Aufstieg des Landes nicht bremsen werden.

„Die deutschen Autohersteller haben sich erst spät auf das E-Auto eingelassen, aber sie sind besser an den Geschmack der Europäer angepasst“, sagt Dan Wang. (Foto: IMAGO/VCG) Automesse im chinesischen Chongqing

Seit rund sechs Jahren warten Chinabeobachter in aller Welt jeden ersten Tag im Januar mit Spannung auf den Brief eines Technologieexperten aus China. Er kommt von Dan Wang, der in den letzten sechs Jahren den technologischen Aufstieg der Volksrepublik als Analyst für Gavekal Dragonomics in Peking, Shanghai und Hongkong beobachtet hat. Seit Kurzem ist er Gastwissenschaftler am renommierten Paul Tsai China Center an der Yale Law School im US-Bundesstaat Connecticut.

Wang ist weltweit einer der besten Kenner der chinesischen Tech-Szene. Neben Gastbeiträgen etwa für die „New York Times“, Bloomberg und „Foreign Policy“ schreibt er einmal im Jahr eine lange Analyse in Briefform, in der er die aktuelle Entwicklung des Landes tief beleuchtet – kulturell, technologisch und politisch.

Im Gespräch mit dem Handelsblatt beschreibt Wang, wo China technologisch weltweit führend ist und erklärt, warum Durchbrüche bei der kommerziellen Nutzung von Künstlicher Intelligenz in der Volksrepublik bislang ausgeblieben sind.

