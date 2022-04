Technik EU-Parlament will Laptops und Handys ohne USB-C verbieten

Ein Ladekabel soll künftig auf praktisch alle akkubetriebenen Geräte passen. Ein Problem wird das vor allem für Apple.

Brüssel Das Europaparlament will, dass sich tragbare elektronische Geräte in aller Regel per USB-C aufladen lassen. Damit soll Elektronikschrott vermieden werden, während es die Nutzer gleichzeitig einfacher haben sollen, passende Ladegeräte zu finden.

Von dem Gesetz wären mindestens Mobiltelefone, Tablets, Digitalkameras, Kopfhörer, Headsets, tragbare Videospielgeräte und tragbare Lautsprecher betroffen. Damit aus dem Vorschlag ein Gesetz wird, muss das Parlament nun mit dem Rat der EU-Mitgliedstaaten verhandeln.

Der dort beschlossene Vorschlag ist aber in vielen Punkten deckungsgleich. Wenn die Verhandlungen bis zum Sommer abgeschlossen sind, könnte die USB-C-Pflicht Mitte 2024 kommen.

Geklärt werden muss noch, ob auch Laptops per USB-C aufladbar sein müssen. Das sieht der nun beschlossene Vorschlag des Parlaments vor. Außerdem wollen die Abgeordneten E-Reader, Earbuds, Tastaturen, Mäuse, tragbare Bildschirme, tragbare Drucker, tragbare Navigationsgeräte, digitale Radios und elektronisches Spielzeug einbeziehen.

