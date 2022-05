Technikradar 2022 Deutsche verlieren Angst vor Digitalisierung – Datenschutz wird unwichtiger

Die Einstellung der Deutschen zur Digitalisierung hat sich spürbar verändert. Ein Projekt von Gesundheitsminister Lauterbach sorgt allerdings für Skepsis.

Viele Ärzte fürchten mehr Bürokratie durch Digitalisierungs-Vorhaben. (Foto: Imago) Krankenhaus

Berlin Die Deutschen messen dem Datenschutz offenbar immer weniger Bedeutung zu. Das ist das Ergebnis der Studie Technikradar 2022 im Auftrag der Körber-Stiftung. Für die Studie wurden im Sommer 2021 insgesamt 2011 Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie 200 Ärzte befragt.

War der Datenschutz 2017 noch das zweitwichtigste Zukunftsthema der Deutschen, rangiert es mittlerweile nur noch auf dem fünften Platz. Wichtiger als der Datenschutz sind demnach unter anderem die Themen Arbeitsplatzsicherheit, der Klimaschutz und die Luftverschmutzung.

Cordula Kropp, Projektleiterin am Zentrum für Interdisziplinäre Risiko- und Innovationsforschung der Universität Stuttgart, erklärt dies dem Handelsblatt gegenüber so: „Die Deutschen haben sich also offenbar an die Digitalisierung gewöhnt.“