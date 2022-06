Technologie Scholz und Wissing winden sich um konkrete Aussagen zur neuen Digitalstrategie

Kanzler und Minister äußern sich auf der Republica zur Digitalisierung, ihre Reden bieten jedoch kaum Neues. Ausnahme ist eine kontroverse Idee.

Massive Investition in digitale Infrastruktur. (Foto: IMAGO/aal.photo) Olaf Scholz auf der Republica

Berlin Mit der Digitalisierung scheint es kompliziert zu sein. Es handelt sich nicht nur um eine komplexe Materie, die neben IT-Kenntnissen auch Rechtsfragen und gesellschaftliche Prozesse beinhaltet. Es scheint auch nicht einfach zu sein, auf politischer Ebene tatsächlich etwas voranzubringen.

Auf der Digitalmesse Republica in Berlin haben sich sowohl Digitalminister Volker Wissing (FDP) als auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zum Fortschritt des Mammutprojektes geäußert.

Scholz versprach in seiner Rede, „massiv“ in den Ausbau der digitalen Infrastruktur zu investieren.

„Es gilt, das Internet als progressiven Raum zu stärken“, sagte Scholz. Auch Digital- und Verkehrsminister Wissing forderte: „Wir müssen das Analoge überwinden“. Doppelstrukturen gehörten abgebaut und das Digitale müsse nach vorne gestellt werden.

Doch in beiden Reden fehlte es an konkreten Plänen, wie diese Vision Wirklichkeit werden könnte. Die sollen spätestens mit der neuen Digitalstrategie der Bundesregierung kommen, die noch vor der Sommerpause verabschiedet werden soll.