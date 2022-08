 Tempolimit: CDU setzt sich für Tempo 40 in Städten ein

Die CDU fordert Tempo 40 in Städten. Die Kommunen begrüßen dies – wollen aber noch weiter gehen. Sie warten auf eine angekündigte Initiative des Verkehrsministers.

Bisher ist die Geschwindigkeit in deutschen Städten entweder auf 30 oder 50 km/h beschränkt. (Foto: dpa) Verkehr in Berlin

Berlin Die CDU will künftig Tempo 40 in Städten ermöglichen. Einem entsprechenden Antrag des Landesverbands Hessen hat die Antragskommission der Bundespartei zugestimmt. Demnach gilt die Zustimmung des Bundesparteitages Anfang September als sicher.

„Die CDU Deutschlands setzt sich dafür ein, eine Rechtsgrundlage für die Einführung von Tempo 40 in Städten als Ergänzung zu den bisherigen Möglichkeiten 30 und 50 zu schaffen“, heißt es in dem Antrag, der dem Handelsblatt vorliegt. Der Vorstoß kommt nicht ohne Grund aus Hessen. So hatte es etwa 2021 in der Landeshauptstadt Wiesbaden den Wunsch nach einem Pilotprojekt gegeben, um die Geschwindigkeitsbegrenzung auszuprobieren. Auch in Frankfurt und anderen hessischen Gemeinden gibt es Überlegungen.

Die Antragskommission der CDU will die Kommunen in Zukunft mehr selbst entscheiden lassen. Entsprechend hat sie den hessischen Antrag umformuliert: „Als CDU Deutschlands wollen wir Städte und Kommunen unterstützen, die bereits Tempo-40-Beschränkungen eingerichtet haben oder beabsichtigen, dies zu tun.“