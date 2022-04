Testzentren Abrechnungen ohne Abstriche: Millionen-Betrug mit Corona-Tests

Düsseldorf Drei Betreiber eines Hamburger Testzentrums sollen mit Patientendaten einer Klinik Coronatests abgerechnet haben, die nie erfolgten. Der potenzielle Schaden: mehr als 130.000 Euro.

Einen hohen sechsstelligen Betrag soll ein Mann in Stuttgart für nicht durchgeführte Tests erhalten haben. 17 weitere Teststationen wollte er eröffnen, die Staatsanwaltschaft konnte das verhindern.

Eine Busfahrerin aus Essen ließ sich mehr als eine Million Euro für Coronatests und Impfungen auszahlen – mit elf angeblichen Corona-Testzentren, die nie existierten. Im März verurteilte das Essener Schöffengericht sie zu drei Jahren und drei Monaten Haft.

Bundesweit haben die Behörden in mindestens 642 Fällen Verfahren wegen mutmaßlichem Abrechnungsbetrug mit Coronatests eingeleitet. Das ergibt eine bundesweite Umfrage des Handelsblatts unter Staatsanwaltschaften und Landeskriminalämtern (LKA).

Jetzt die besten Jobs finden und per E-Mail benachrichtigt werden.

Die Gesamtzahl dürfte bedeutend höher sein. Viele Behörden erfassen Betrug bei Corona-Testzentren nicht statistisch. Vier Ämter schätzen die Verfahrenszahl in ihrem Bundesland „im zweistelligen Bereich“. Dort kann jeweils nur von zehn Fällen ausgegangen werden.

Die Ermittlungen stehen laut vielen Staatsanwaltschaften „noch ganz am Anfang“. Anklagen oder gar Urteile wie gegen die Essener Busfahrerin sind die Ausnahme.

Hohe Dunkelziffern

Allein in fünf Verfahren in Bochum, Offenburg, Freiburg und Mannheim beträgt der mutmaßliche Schaden 49,5 Millionen Euro. Die Berliner Landesregierung rechnet mit weiteren 24 Millionen Euro Schaden durch Betrug bei Corona-Testzentren. Millionenschäden werden auch in Duisburg, Heilbronn und Osnabrück veranschlagt.

Der deutschlandweite wirtschaftliche Schaden durch Testbetrug lässt sich nicht beziffern. Da die Schadenssumme in den meisten Fällen Gegenstand laufender Ermittlungen ist, nennen viele Staatsanwaltschaften keine Zahlen. Jochen Sindberg, Leiter des Dezernats Betrug im Gesundheitswesen bei der Berliner Polizei, sagt: „Schadenssummen werden in der Regel sehr zurückhaltend geschätzt, davon sollte man auch hier ausgehen.“

Die meisten Ermittlungsverfahren wegen mutmaßlichem Abrechnungsbetrug bei Corona-Testzentren sind in Berlin eingeleitet worden. Das Hauptstadt-LKA meldet 347 Fälle – mehr als die Hälfte der bundesweit bekannten Verfahren.

„In Berlin sind an dubiosen Orten Teststationen wie Pilze aus dem Boden geschossen“, sagt der CDU-Bundestagsabgeordnete Tino Sorge und meint: „Da hätte die Politik hellhörig werden müssen.“ Betrugsexperte Jochen Sindberg von der Berliner Polizei sieht dagegen „kein spezifisches Berliner Problem“.

In Baden-Württemberg ist die Zahl der Verfahren laut LKA dreistellig. Uwe Lahl, Amtschef für Pandemiebewältigung beim Gesundheitsministerium, geht in Großstädten von einer hohen Dunkelziffer aus. Ihn besorge vor allem, dass „halbseidene Betreiber bis hinein ins kriminelle Milieu“ Teststellen betrieben.

Staat zahlte blind für nicht erbrachte Leistungen

In Bayern sind in 60 Fällen Ermittlungen wegen mutmaßlichem Testbetrug eingeleitet worden, wie das Justizministerium dem Handelsblatt mitteilte. Eine Anklage gibt es bislang nicht.

„Wirtschaftsstrafverfahren sind komplex und aufwendig zu ermitteln,“ erklärt Matthias Held, Oberstaatsanwalt bei der Bayerischen Zentralstelle zur Bekämpfung von Betrug und Korruption im Gesundheitswesen. „Wir wollen es richtig machen.“ Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) ist empört, dass sich die mutmaßlichen Täter ausgerechnet ein Feld ausgesucht haben, „in dem es um die Gesundheit von Menschen geht. Es ist ein Skandal, wenn hier betrogen wird.“

11,50 Euro pro durchgeführtem Schnelltest können die Teststationen beim Bund abrechnen. Für die Kontrolle sind die Kassenärztlichen Vereinigungen (KV) der Länder zuständig. Jede dort eingereichte Abrechnung wird auf Plausibilität geprüft. Ein Prozent der Abrechnungen sollen sie jeden Monat stichprobenartig vertieft prüfen. Wie genau diese Prüfungen durchgeführt werden, entscheidet jedes Bundesland für sich.

Die Regelungen zur Prüfung gelten seit Juli 2021. Die ersten Testzentren sind seit 2020 in Betrieb. Nachdem Journalisten im Mai 2021 erste Betrugsfälle bei Abrechnungen von Corona-Teststationen aufdeckten, wurden die Kontrollmechanismen verschärft. Zuvor sei nicht einmal abgeglichen worden, wie viele Tests tatsächlich verbraucht und später abgerechnet wurden, berichtet das Stuttgarter LKA: „Den Tätern war es möglich, die Testungen in beliebiger Anzahl abzurechnen.“

Für jeden Coronatest konnten die Testzentren 11,50 Euro beim Bund abrechnen. (Foto: dpa) Staatlicher Zuschuss

Der CDU-Politiker Sorge nennt es „ein Trauerspiel, wenn ohne Prüfung Geld gezahlt worden ist“. Nach ersten „kruden Abrechnungen einiger Testzentren“ hätten die Kontrollen deutlich verschärft werden müssen, „um nicht blind Geld zu zahlen für nicht erbrachte Dienstleistungen“. Sorge fordert noch mehr Kontrolle. Es sei „offensichtlich, dass diese Stichproben nicht reichen“.

Häufig kommen die Ermittler den Unternehmern auf die Schliche, weil Banken einen Geldwäscheverdacht melden. Immer wieder führen auch Hinweise von Bürgerinnen und Bürgern dazu, dass Staatsanwaltschaften Verfahren einleiten. Mehrere Behörden berichten, dass Menschen ein negatives Ergebnis zugemailt wurde, noch während sie in der Schlange vor der Teststation warteten. Hier nutzten die Täter einfach die Anmeldedaten, um ein gefälschtes Testergebnis zu erstellen – mit anschließender gefälschter Rechnung.

Goldgräberstimmung verhagelt

Insgesamt würden Auffälligkeiten jedoch selten auftreten und sich häufig schnell klären lassen, heißt es von den Kassenärztlichen Vereinigungen. Manche Auffälligkeiten seien schlicht Eingabefehler. Die KV Niedersachsen gibt an: „Die allermeisten Anbieter von Teststellen erfüllen ihre Aufgabe ordnungsgemäß.“

Diesen Eindruck hat auch der Fachanwalt für Strafrecht Benjamin Grunst. Er verteidigt einige Testzentrumsbetreiber, denen Abrechnungsbetrug zur Last gelegt wurde. „Alle Verfahren wurden bislang eingestellt“, sagt Grunst. Etwa, weil Unregelmäßigkeiten auf ein Problem bei der Abrechnungssoftware zurückzuführen seien – und nicht auf vorsätzlichen Betrug.

Grunsts Kollege Julius Frenger vertritt bundesweit etwa 20 Betreiber von Testzentren, denen Abrechnungsbetrug vorgeworfen wird. In keinem der Verfahren gibt es eine Anklage. Die Betreiber hätten unterschiedliche Hintergründe, erzählt Frenger: „Da sind auch Studenten, die sich gedacht haben: Machen wir mal was anderes.“

In Baden-Württemberg müssen Teststationen aktuell mit häufigeren Kontrollen rechnen. Das Land hat im Februar einen externen Dienstleister beauftragt, um lokale Behörden zu entlasten. Bei den unangekündigten Kontrollen werden insbesondere Hygiene, die korrekte Durchführung der Tests sowie der Umgang mit personenbezogenen Daten geprüft.

Ein bundesweit einheitliches Vorgehen bei den Vor-Ort-Kontrollen von Teststationen gibt es nicht. Für die Prüfung von korrekter Testdurchführung und Hygiene sind die Gesundheitsämter zuständig. In einigen Bundesländern kontrollieren zusätzlich das Landesamt für soziale Dienste, der Arbeitsschutz, Gewerbeaufsichtsämter und der Zoll.

Anwalt Frenger kritisiert, dass viele Ermittlungen lange dauern, obwohl sie letztlich eingestellt werden. Ein Anfangsverdacht führe häufig dazu, dass die KV kein Geld mehr auszahle. Für ein halbes Jahr „liegt dann alles auf Eis“. Testzentren blieben auf ihren Verbindlichkeiten sitzen und „können ihre Mitarbeitenden nicht mehr bezahlen“, so Frenger. Sein Rat: Bei kleinen Unregelmäßigkeiten sollten Verfahren schneller eingestellt werden.

Staatsanwaltschaften weisen darauf hin, dass einige Betreiber von Testzentren mit hoher krimineller Energie gehandelt hätten. Es habe sich schnell rumgesprochen, dass sich damit schnell Geld machen lasse, bestätigt Uwe Lahl, Amtschef für Pandemiebewältigung beim baden-württembergischen Gesundheitsministerium.

Angesichts der Schließungen von Testzentren und Verurteilungen glaubt der Berliner Polizist Sindberg, „dass wir den Tätern die Goldgräberstimmung inzwischen verhagelt haben“. Uwe Lahl plädiert dafür, Coronatests „in professionelle Hände“ zu geben und die „Laien-Testung“ zu beenden. Das würde den Missbrauch reduzieren und viel Geld sparen.

Mehr: Coronakrise, Sanktionen, Finanzen – Gereizte Stimmung in der Ampelkoalition