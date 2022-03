Teure Energie Politik ringt um Entlastung für Bürger beim Spritpreis

Berlin Noch vor Kurzem galt ein Spritpreis von mehr zwei Euro als unwahrscheinlich, jetzt ist er erstmals in der Geschichte der Bundesrepublik Realität. Und es geht bereits kräftig weiter nach oben. Angesichts der Preissprünge werden in der Politik Rufe nach weiteren Entlastungen der Bürgerinnen und Bürger laut.

Die energiepolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion, Nina Scheer, zeigte sich offen für eine Senkung der Mehrwertsteuer für Benzin von 19 auf sieben Prozent. „Auch Mehrwertsteuersenkungen gehören zu möglichen Optionen“, sagte Scheer dem Handelsblatt.

Zugleich betonte die SPD-Politikerin, dass es noch „verhältnismäßig größere Herausforderungen im Wärmemarkt angesichts der Gaspreise“ gebe. „Und auch hier muss gesagt sein: Die Energiepreiskrise ist eine fossile Krise“, betonte Scheer. „Wir müssen so schnell es geht unsere Abhängigkeit von fossilen Energien überwinden und auf erneuerbare Energien umsteigen sowie dabei auch die Verkehrswende beschleunigen.“

Bundeskanzler Olaf Scholz hatte bereits angekündigt, notfalls weitere Maßnahmen zu beschließen, wenn die Energiepreise zu stark steigen sollten. In einer Onlineveranstaltung der SPD Nordrhein-Westfalen wies der Kanzler am Montag darauf hin, dass die Ampelregierung bereits ein Maßnahmenpaket etwa mit der früheren Abschaffung der EEG-Umlage beschlossen habe, um für Beschäftigte und Geringverdiener einen Ausgleich für die hohen Energiepreise zu finden.

Die Regierung bemühe sich zudem, die Entwicklung auf den Energiemärkten und den starken Anstieg der Preise besser abzufedern. „Wenn das nicht der Fall ist, werden wir weitere Maßnahmen in den Blick nehmen müssen“, sagte er. „Wir haben einen ersten großen Schritt getan, sind aber bereit, weitere zu tun, wenn die Situation sich nicht verändert.“

CSU-Politiker: „Rasant steigende Energiepreise sind die soziale Frage der Zeit“

Bundesfinanzminister Christian Lindner plant aktuell wegen der gestiegenen Spritpreise keine weiteren Entlastungen der Bürger. Er sagte jedoch auch: „Ich schließe für die weitere Entwicklung dieses Jahres nichts aus. Zum jetzigen Zeitpunkt steht aber keine neue Entscheidung an.“ Der Staat könne steigende Kosten für Energieimporte nicht auf Dauer kompensieren, sondern allenfalls zeitweilig dämpfen und sozial ausbalancieren, betonte Lindner.

Dass Tanken in Deutschland so teuer ist wie nie, ist eine Folge der russischen Aggression gegen die Ukraine. Haupttreiber des bisherigen Anstiegs an der Zapfsäule waren die Ölpreise, die im Zuge des Konflikts in der Ukraine nach oben schossen. Bis Dienstagmittag hatten sich die Ölpreise nach den heftigen Anstiegen der Vortage zunächst stabilisiert, am späteren Nachmittag zogen sie allerdings wieder deutlich an.

Der momentan starke Dollar verstärkt den Effekt der steigenden Ölpreise noch einmal, da Öl in Dollar gehandelt wird und deutsche Käufer in Euro bezahlen. Hinzu kommt, dass der Dieselpreis durch eine hohe Nachfrage nach dem ähnlichen Heizöl weiter angetrieben wird und Importeure die Einfuhr von Diesel aus Russland zurückfahren.

Die Entwicklung treibt auch die Debatte um Entlastungen. „Die rasant steigenden Energiepreise sind die soziale Frage der Zeit. Nicht wenige Menschen fragen sich, wie sie die explodierenden Energiepreise schultern sollen“, sagte der CSU-Verbraucherpolitiker Volker Ullrich dem Handelsblatt.

Saar-Ministerpräsident Hans plant Bundesratsinitiative

Er plädiert für eine Senkung der Mehrwertsteuer auf Strom, Gas und Benzin auf sieben Prozent. Auch die Pendlerpauschale müsse erhöht werden – in einem ersten Schritt sofort ab dem ersten Kilometer auf 35 Cent und ab dem 21. Kilometer auf 40 Cent. „Die Bundesregierung muss bei der Entlastung jetzt entschlossen und sehr deutlich mit einem hohen Entlastungsvolumen handeln“, betonte Ullrich.

Auch Saarlands Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) forderte auf Twitter, dass die Bundesregierung die Steuern auf den Benzinpreis senken sollte. Der Staat „bereichere“ sich. Hintergrund ist, dass etwa Einnahmen aus der Mehrwertsteuer automatisch steigen, wenn sich der Preis erhöht.

„Deshalb muss kurzfristig die Mehrwertsteuer für Sprit von 19 auf sieben Prozent sinken. Das hilft den Endverbrauchern, aber nicht den Betrieben“, sagte Hans dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Er werde dazu auch eine Bundesratsinitiative anstreben.

Die Grünen-Verbraucherpolitikerin Tabea Rößner warnte vor vorschnellen Maßnahmen. „Klar ist: Die Preisentwicklungen belasten gerade die niedrigen Einkommen besonders stark. Daher müssen die Verbraucherinnen und Verbraucher entlastet werden“, sagte Rößner dem Handelsblatt. „Welche Maßnahme sich dafür aber am besten eignet, müssen wir genau betrachten und in Ruhe beraten.“

