Tokio-Reise Warum Japan beim Thema Rohstoffsicherheit für Scholz Vorbild ist

Japan hat einen weltweit einzigartigen Ansatz der Rohstoffsicherung aufgebaut. Bei seinem Besuch in Tokio will sich der Kanzler nun einiges davon abschauen.

Bei den deutsch-japanischen Regierungskonsultationen am Wochenende soll es um den Ukrainekrieg und Wirtschaftssicherheit gehen. (Foto: Reuters) Olaf Scholz und der japanische Premierminister Fumio Kishida beim G7-Treffen im Juni 2022

Berlin / Tokio Mit seinem halben Kabinett bricht Olaf Scholz (SPD) am Freitag zu einem Wochenendtrip nach Tokio auf. Mit sechs Kabinettskollegen im Schlepptau reist der Bundeskanzler zu den ersten deutsch-japanischen Regierungskonsultationen.

Neben dem Ukrainekrieg geht es bei dem Treffen um das Thema Wirtschaftssicherheit, Und da, findet Scholz, könne sich Deutschland einiges von Japan abschauen.

Japan verfolge in der Frage der Rohstoffsicherung „schon lange einen strategischen Ansatz“, sagte der Bundeskanzler im Handelsblatt-Interview. „Ich bin überzeugt, davon können wir einiges lernen.“ Doch das japanische System ist lange gewachsen – und somit nur schwierig zu übertragen.

In Japan wird die Energieversorgung in enger Zusammenarbeit zwischen Staat und privaten Unternehmen (Public-Private-Partnership) sichergestellt. In dem ostasiatischen Inselreich gibt es mehrere Unternehmen, staatliche Organisationen sowie staatliche und halbstaatliche Finanzinstitute, die sich auf die Finanzierung, Erforschung und Erschließung von Energie- und anderen Rohstoffquellen spezialisiert haben.