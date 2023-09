Wo leben die rund 30.000 Menschen, die mehr als eine Million Euro im Jahr verdienen? Das Handelsblatt zeigt einer interaktiven Deutschlandkarte, wie sie sich auf die Kreise und Städte verteilen.

Hamburg ist für Einkommensmillionäre offenbar sehr attraktiv. (Foto: imago images/Rupert Oberhäuser) Elbstrand im Hamburger Stadtteil Othmarschen

Frankfurt, Düsseldorf Wo in Deutschland wohnen diejenigen, für die Geld keine Rolle spielt? Und wie hat sich das in den vergangenen Jahren verändert – welche Städte haben im Ansehen der wirklichen Topverdiener gewonnen, welche verloren?

Um das zu beantworten, lohnt sich ein Blick auf die Gruppe derer, die allein durch ihre Arbeit reich werden: Deutschlands Einkommensmillionäre – also Menschen, die mehr als eine Million Euro im Jahr verdienen. Und da diese Gruppe nicht so sehr darauf achten muss, was das Leben kostet, kann sie ihre Entscheidungen für einen Wohnort nach ganz anderen Maßstäben fällen als etwa der Durchschnittsverdiener.

Das Handelsblatt zeigt in vier interaktiven Deutschlandkarten, wo die meisten der rund 30.000 Topverdiener ihren Erstwohnsitz haben und wie sich die Zahlen seit 2015 verändert haben.

