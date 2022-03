Transatlantisches Freihandelsabkommen Habeck weist Lindners Vorstoß für TTIP-Neuauflage zurück: „Keine ideologische Debatte führen“

Die Koalition streitet über ein Freihandelsabkommen mit den USA. Finanzminister Lindner bekommt Zustimmung aus Union und Wirtschaft.

Von einer TTIP-Auflage, wie von dem FDP-Chef vorgeschlagen, hält der Grünen-Politiker nichts. (Foto: imago images/photothek) Robert Habeck (links im Bild) und Christian Lindner

Berlin, Brüssel Der Vorstoß von Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP), ein neues Freihandelsabkommen mit den USA auszuhandeln, trifft auf ein geteiltes Echo. Während Union, Wirtschaft und Ökonomen den Vorschlag unterstützen, lehnen die Ampelkoalitionspartner einen neuen transatlantischen Freihandelsvertrag ab.

So sagte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) am Montag am Rande eines Besuchs in Abu Dhabi, die Aufnahme neuer Verhandlungen sei weder die Erwartung der Amerikaner, noch werde es kurzfristig zu irgendetwas führen.

Der Vizekanzler verwies darauf, dass er vor Kurzem bei einem Besuch in Washington auch mit US-Handelsministerin Gina Raimondo gesprochen habe. Es gebe ein besseres, einfacheres und erfolgreicheres Element, nämlich den Trade and Technology Council. Das „Zusammenspiel beim Handeln und bei der technischen Regulierung“ sollte man laut Habeck ausbauen. „Das ist das, was wir brauchen. Da sind wir aber längst dabei.“