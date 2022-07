Transformation der Autoindustrie Regierung setzt auf neue Beraterkreise für die Verkehrswende

Im Wirtschafts- wie im Verkehrsministerium sollen Experten zeigen, wie die Verkehrswende ein Erfolg wird – für Betriebe, Arbeitnehmer und das Klima.

Die Bundesregierung will den Straßenverkehr klimafreundlicher gestalten und richtet dafür Beratergremien ein. (Foto: dpa) Elektroauto an der Ladesäule

Berlin Mit zwei neuen Expertenräten will die Bundesregierung den Wandel in der Automobilindustrie begleiten und einen Weg finden, auf dem die Menschen weiter mobil sein können, ohne dem Klima zu schaden. Zu dem Expertenkreis Transformation der Automobilwirtschaft (ETA), der vergangene Woche unter dem Dach des Bundeswirtschaftsministerium seine Arbeit aufgenommen hat, wird sich an diesem Freitag der Expertenbeirat Klimaschutz in der Mobilität (EKM) beim Bundesverkehrsministerium gesellen.

Es geht darum, 1,6 Millionen von der Transformation betroffene Arbeitsplätze zu sichern und den CO2-Ausstoß im Verkehrssektor von heute 148 Millionen Tonnen auf nur noch 86 Millionen im Jahr 2030 zu senken.