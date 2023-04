Transformation der Wirtschaft Austausch mit Siemens, Google und Lidl: Grüne starten neue Wirtschaftsvereinigung

Die Grünen versuchen seit Jahren, mit der Wirtschaft stärker ins Gespräch zu kommen. Jetzt haben Unternehmen die Grundlage für eine Diskussionsplattform gelegt.

Robert Habeck, Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz, lässt sich bei der Auftaktveranstaltung des Vereins „Die Wirtschaftsvereinigung der Grünen" die Ausbildung bei ABB erklären.

Berlin Ein neuer Verein soll Verbindungen aus der Wirtschaft zu den Grünen stärken. Am Dienstag startete die Organisation mit dem Namen „Die Wirtschaftsvereinigung der Grünen“. Das Handelsblatt hatte bereits im Januar über die Pläne berichtet.

Die Wirtschaftsvereinigung will die Themen Nachhaltigkeit und die Transformation der Wirtschaft in eine klimaneutrale Zukunft vorantreiben. Der Vorstandsvorsitzende Tom Fischer, Chef und Gründer der Managementberatung Allfoye, sagte bei der Auftaktveranstaltung in Berlin: „Wir wollen dafür sorgen, dass grüne Politik zum Motor der Wirtschaft wird.“

Er habe vor drei Jahren gedacht, man könne nicht nur meckern, „ich muss etwas tun“. Die Themen Klimawandel und Nachhaltigkeiten trieben ihn um. Wie er sympathisierten zudem viele mit den Grünen, sagte Fischer weiter. Es habe jedoch eine geeignete Plattform für den Austausch gefehlt. Deswegen habe man die Wirtschaftsvereinigung auf den Weg gebracht. Dabei soll es auch um den Austausch von Ideen von Unternehmen untereinander etwa zu Nachhaltigkeitsfragen geben.