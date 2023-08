Transformation Habeck und Simson werben für europaweite Wasserstoff-Beschaffung

Der Minister und die EU-Kommissarin laden alle Mitgliedsländer ein, „H2 Global“ für den Wasserstoffeinkauf zu nutzen. Ziel ist es, Europas Einkaufsmacht zu stärken.

Damit die europäische Industrie klimaneutral werden kann, ist sie auf grünen Wasserstoff angewiesen. (Foto: IMAGO/panthermedia) Solar- und Windenergie und Wasserstoff-Tanks

Berlin Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und EU-Energiekommissarin Kadri Simson wollen alle EU-Staaten dafür gewinnen, die vom Bund initiierte Stiftung „H2 Global“ für den Aufbau von Wasserstoff-Lieferbeziehungen zu nutzen und sich finanziell zu beteiligen. In einem gemeinsamen Schreiben an die Regierungen aller EU-Staaten laden Habeck und Simson die Mitgliedsländer dazu ein, sich an dem Instrument H2 Global zu beteiligen.

Der Brief wurde vor wenigen Tagen an alle Regierungen der EU-Mitgliedstaaten versandt und liegt dem Handelsblatt vor. Ziel ist es, die Nachfragemacht der EU-Staaten zu bündeln und eine noch effizientere Wasserstoffbeschaffung zu organisieren.

Habeck und Simson schreiben, alle EU-Länder könnten von dem Instrument profitieren und die Zusammenarbeit beim Aufbau von Wasserstoff-Lieferbeziehungen ausbauen. In dem Brief heißt es, H2 Global sei ein bereits etabliertes und funktionierendes Modell, mit dem die weltweit ersten internationalen Auktionen für Wasserstoff organisiert worden seien.