Treffen der Gesundheitsminister „Verlieren Zeit“: Lauterbach hofft auf weitere Hotspot-Bundesländer

Handeln die Bundesländer nicht, laufen die meisten Corona-Regeln vielerorts am Samstag aus. Ein Vorstoß, die strengeren Corona-Maßnahmen pauschal zu verlängern, scheiterte.

Der Bundesgesundheitsminister gibt keine Entwarnung. Im Gegenteil: Er will die vierte Impfung jetzt auch für Menschen ab 60 Jahren. (Foto: dpa) Karl Lauterbach

Berlin Angesichts der hohen Infektionszahlen geraten die Bundesländer immer stärker unter Druck, die derzeit geltenden Coronaregeln zu verlängern. Dafür müssten noch in dieser Woche in den Landesparlamenten Beschlüsse über die sogenannte Hotspot-Regel getroffen werden. „Wir verlieren Zeit, jetzt muss gehandelt werden“, sagte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) am Montag nach der Schalte mit seinen Ressortkollegen aus den Bundesländern. Er hoffe darauf, dass noch mehr Bundesländer die Regel nutzen.

Bislang erklärten lediglich Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg, ihr ganzes Land als Hotspot zu erklären. Auch Thüringen plant, darüber zu beraten. Hingegen sehen andere Länder wie Baden-Württemberg und Niedersachsen im Moment trotz der Rekorde bei den Neuinfektionen keine rechtliche Handhabe für eine Hotspot-Regelung, obwohl sie eine Beibehaltung der Maßnahmen begrüßen würden. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) sagte wiederum am Montag, er werde von der Regel keinen Gebrauch machen.