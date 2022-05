TV-Ansprache Scholz verteidigt deutsche Militärhilfe für Ukraine: „Putin wird den Krieg nicht gewinnen“

Berlin Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat die deutsche Militärhilfe für die Ukraine verteidigt und mit den Lehren aus dem Zweiten Weltkrieg begründet. „Putin wird den Krieg nicht gewinnen“, sagt Scholz am Sonntagabend in einer Fernsehansprache. Die Ukraine werde bestehen. „Dazu nach Kräften beizutragen, das bedeutet heute ‚Nie wieder!‘“, sagte Scholz. Darin liege das Vermächtnis des 8. Mai.

Anlass für den Auftritt des Kanzlers ist der 8. Mai, der Tag der Befreiung vom Nazi-Regime durch die Truppen der Alliierten vor 77 Jahren. In Russland wiederum wird dem Sieg über Nazi-Deutschland einen Tag später, am 9. Mai, mit einer großen Militärparade durch Moskau gedacht.

Es wird befürchtet, dass Putin den Nationalfeiertag nutzt, um eine Propagandashow für seinen Krieg gegen die Ukraine zu veranstalten. Oder schlimmer, um den Angriffskrieg gegen die Ukrainer zu intensivieren.

„Wir können nicht an das Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa erinnern, ohne der Tatsache ins Auge zu sehen: Es herrscht wieder Krieg in Europa“, betonte Scholz. „Russland hat diesen Krieg entfesselt.“

Der Kanzler begann die Ansprache mit dem Gedenken an die Millionen Toten des Zweiten Weltkriegs. „Deutsche haben dieses Menschheitsverbrechen verübt“, sagte er.

Umso schmerzhafter sei es mitzuerleben, wie 77 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs erneut rohe Gewalt das Recht breche, mitten in Europa, „wie Russlands Armee in der Ukraine Männer, Frauen und Kinder umbringt, Städte in Schutt und Asche legt, ja selbst Flüchtende angreift“, so Scholz. Russlands Präsident Putin wolle die Ukraine unterwerfen, ihre Kultur und ihre Identität vernichten.

Vier Bedingungen für Waffenlieferungen

„Präsident Putin setzt seinen barbarischen Angriffskrieg sogar mit dem Kampf gegen den Nationalsozialismus gleich. Das ist geschichtsverfälschend und infam“, sagte Scholz. Für Deutschland könne dies nur bedeuten: „Wir verteidigen Recht und Freiheit – an der Seite der Angegriffenen. Wir unterstützen die Ukraine im Kampf gegen den Aggressor.“

Auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sprach beim Deutschen Gewerkschaftsbund von einem „Tag des Krieges“, der aber auch ein „Tag der Hoffnung“ sei. Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) sah in ihrem Besuch in der ukrainischen Hauptstadt Kiew einen großen Schritt, dass sie „als Repräsentantin des Landes, das den Zweiten Weltkrieg (...) zu verantworten hat“, in die Ukraine eingeladen worden sei.

Gleichzeitig betonte der Kanzler, dass er die Sorgen vieler Deutscher ernst nehme, die sich fürchteten, dass „der Frieden auch bei uns in Gefahr geraten könnte“, gerade in Bezug auf die Lieferung schwerer Waffen. Deshalb werde Deutschland nur abgestimmt mit den Bündnispartnern agieren.

Zudem erhalte man die eigene Verteidigungsfähigkeit. Man unternehme nichts, „was uns und unseren Partnern mehr schadet“ als Russland. „Und viertens: Wir werden keine Entscheidung treffen, die die Nato Kriegspartei werden lässt. Dabei bleibt es“, so Scholz.

Dass es keinen Weltkrieg mehr geben soll – erst recht keinen zwischen Nuklearmächten –, auch das sei eine Lehre des 8. Mai. Der Kanzler betonte aber auch: „Angst darf uns nicht lähmen.“

Wann und wie der Krieg enden werde, könne er nicht sagen, sagte Scholz. „Einen russischen Diktatfrieden soll es nicht geben“, betonte der Kanzler. „Den werden die Ukrainerinnen und Ukrainer nicht akzeptieren – und wir auch nicht.“

Vor seiner Fernsehansprache hatte Scholz am Sonntag bereits eine Videokonferenz mit den Staats- und Regierungschefs der G7-Länder abgehalten. Deutschland hat derzeit die Präsidentschaft der G7 inne. Auch deshalb fällt Deutschland international derzeit eine besondere Verantwortung zu.

G7-Videokonferenz und Besuch von Macron

Dass Scholz just am Montag auch noch Frankreichs Präsident Emmanuel Macron nach dessen Wiederwahl erstmals in Berlin empfangen wird, ist sicher ebenfalls kein Zufall. Der Besuch soll ein Signal sein, dass die beiden wichtigsten EU-Staaten Putins Aggression entschlossen und geeint entgegentreten.

Mit seinem zweiten TV-Auftritt seit seinem Amtsantritt vor gerade erst fünf Monaten – das erste Mal hatte sich Scholz direkt nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine am 24. Februar direkt ans Volk gewandt – reagiert der Kanzler auf die Kritik an seiner Krisenpolitik und Kommunikation.

Scholz wird vorgeworfen, seinen Kurs bei Waffenlieferungen an die Ukraine oder einem Energieembargo gegenüber Russland nur unzureichend zu erklären. Er sei zu schweigsam und zu unklar in seinen Aussagen, so der Vorwurf. Auch wird Scholz vorgehalten, im Gegensatz zu anderen Regierungschefs oder Oppositionsführer Friedrich Merz (CDU) seit Kriegsausbruch noch nicht in die Ukraine gereist zu sein.

Insbesondere Scholz’ zögerlicher Kurs beim Thema Waffenlieferungen steht in der Kritik. Er schiebe immer wieder Gründe vor, warum die Lieferung schwerer Waffen angeblich nicht möglich sei, und agiere erst, wenn der Druck so groß sei, dass er keine andere Wahl mehr habe, wird dem Kanzler vorgeworfen.

Insbesondere vom ukrainischen Botschafter Andrij Melnyk, aber auch international und aus der eigenen Koalition heraus wird Scholz kritisiert, er zeige zu wenig Führung in dieser Krise. Scholz hingegen findet, Deutschland müsse einen „besonnenen“ Kurs fahren, um Kremlchef Putin nicht weiter zu provozieren.

