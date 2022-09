Übergewinnabgabe Von der Leyen: „Unser Vorschlag wird mehr als 140 Milliarden Euro bringen“

Die EU-Kommissionschefin will Geld von Energiekonzernen an Haushalte und Firmen umverteilen. Allein Deutschland könnte das einen zweistelligen Milliardenbetrag bringen.

Neue Zahlen zur Höhe künftiger Finanzhilfen an die Ukraine nennt von der Leyen nicht, auch weitere Waffenlieferungen werden nicht erwähnt. (Foto: AP) Ursula von der Leyen

Straßburg, Brüssel Für ihre große Rede zum Zustand der EU hat Ursula von der Leyen die Landesfarben der Ukraine gewählt. Im gelben Blazer und blauen Oberteil steht die Kommissionspräsidentin im weiten Rund des Plenarsaals von Straßburg, blickt zwischendurch zu ihrem Ehrengast, der ukrainischen Präsidentengattin Olena Selenska. „Heute hat Mut einen Namen, und das ist die Ukraine“, sagt sie. In Anspielung auf die jüngsten Geländegewinne der ukrainischen Truppen im Donbass fügt sie hinzu, dieser Mut zahle sich nun aus.

Immer wieder schlägt von der Leyen die Brücke vom Krieg zur Energiekrise, die ganz Europa in eine Rezession zu stürzen droht. Und die von der Leyen entschieden bekämpfen will. Deswegen erklärt die Kommissionschefin an diesem Tag ihren Plan, die europäischen Haushalte und Firmen bei den hohen Preisen für Strom und Gas zu entlasten – indem die Staaten einen Teil so genannter Übergewinne bei Energiefirmen abschöpfen und umverteilen.