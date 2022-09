Übergewinnabgabe Von der Leyen: „Unser Vorschlag wird mehr als 140 Milliarden Euro für die Mitgliedstaaten bringen, um die Not unmittelbar abzufedern“

Straßburg, Brüssel Für ihre große Rede zum Zustand der EU hat Ursula von der Leyen die Landesfarben der Ukraine gewählt. Im gelben Blazer und blauen Oberteil steht die Kommissionspräsidentin im weiten Rund des Plenarsaals von Straßburg, immer wieder blickt sie zu ihrem Ehrengast, der ukrainischen Präsidentengattin Olena Selenska. „Heute hat Mut einen Namen, und das ist die Ukraine“, sagt sie. In Anspielung auf die jüngsten Geländegewinne der ukrainischen Truppen im Donbass fügt sie hinzu, dieser Mut zahle sich nun aus.

Immer wieder schlägt von der Leyen die Brücke vom Krieg zur Energiekrise, die ganz Europa in eine Rezession zu stürzen droht. Angesichts des bevorstehenden Winters gibt sie Durchhalteparolen an die Europäer aus. Die russische Aggression sei nicht nur ein Krieg gegen die Ukraine, sagt sie. „Es ist ein Krieg gegen unsere Energieversorgung, unsere Wirtschaft, unsere Werte und unsere Zukunft.“

Im Kampf gegen Putin hat „Team Europa“, wie von der Leyen es nennt, einige Erfolge vorzuweisen. Die Sanktionen wirkten, der russische Finanzsektor kämpfe ums Überleben, sagt sie. „Das russische Militär plündert Chips aus Geschirrspülern und Kühlschränken, um militärisches Gerät zu reparieren.“ Zugleich machten russische Brennstoffe nur noch neun Prozent der EU-Energieimporte aus, und die europäischen Gasspeicher seien zu 84 Prozent gefüllt.

Entlastung bei Energiepreisen

Doch fürchten Europas Politiker einen harten Winter. Sollten die Füllstände wegen einer langen Heizperiode deutlich fallen, könnten die Gaspreise noch stärker steigen und die Wirtschaft zusammenbrechen. Um die europäischen Haushalte und Firmen bei den hohen Preisen zu entlasten, will die Kommission einen Teil der Zufallsgewinne bei Kohle-, Gas- und Ölkonzernen abschöpfen und umverteilen.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Diese Maßnahme werde 140 Milliarden Euro einbringen, womit die Mitgliedstaaten die Not abfedern könnten, sagt von der Leyen. In Deutschland rechnet Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) mit Einnahmen von zehn Milliarden Euro.

Neben der Übergewinnabgabe werden auch noch folgende Maßnahmen seit Tagen intensiv diskutiert:

Vorgaben für das Einsparen von Strom, wie es sie beim Gas schon gibt

Ein Eingriff in den Strommarkt, durch den die Gewinne von günstigen Stromproduzenten oberhalb von 180 Euro pro Megawattstunde abgeschöpft werden

Lockere Regeln für Liquiditätshilfen, damit die nationalen Behörden strauchelnde Unternehmen am Leben halten können

Die Planungen dafür wollte am Mittwoch von der Leyens Stellvertreter Frans Timmermans vorstellen. Bis Ende September soll die Arbeit daran abgeschlossen sein. Viele Beobachter fürchten einen Schnellschuss, wenn wegen des politischen Drucks zu unbedarft in die Preisbildung auf dem Strommarkt eingegriffen wird.

Die Gefahr besteht, dass Angebot und Nachfrage nicht mehr wie gehabt zusammenfinden, mehr Gas als notwendig verstromt wird und die Preise dadurch wieder steigen.

Die europäischen Gasspeicher seien inzwischen zu 84 Prozent gefüllt. (Foto: Bloomberg) Gasspeicher

Eine weitere Hoffnung setzt von der Leyen auf die Zusammenarbeit mit Norwegen. In Gesprächen mit der Regierung in Oslo will die EU erreichen, dass Gas zu niedrigeren Preisen importiert wird.

Reformen für den Mittelstand

Von der Leyen kündigt auch ein Entlastungspaket für kleine und mittlere Unternehmen an. Man werde die Steuervorschriften vereinfachen und die Richtlinie zum Zahlungsverzug überarbeiten, verspricht sie. Es sei nicht hinzunehmen, dass jede vierte Insolvenz auf nicht fristgerecht bezahlte Rechnungen zurückzuführen sei.

Auch den Fachkräftemangel will die Kommission stärker angehen. „Wir müssen gezielter Fachkräfte aus dem Ausland anwerben“, sagt von der Leyen. Dafür müssten Qualifikationen aus dem Ausland schneller anerkannt werden. Das kommende Jahr soll obendrein EU-weit zum Jahr der Aus- und Weiterbildung erklärt werden.

Auch den Fachkräftemangel will die Kommission stärker angehen. (Foto: dpa) Handwerker

Der wirtschaftspolitische Sprecher der EVP-Fraktion, Markus Ferber (CSU), kritisiert, dass dies in der aktuellen Notlage nicht ausreiche. Die Kommission habe nur ohnehin angekündigte Maßnahmen unter einer neuen Überschrift geparkt, sagt er. „Gerade eine europäische Steuerreform, die bestenfalls Jahre braucht, wenn sie überhaupt kommt, ist nicht die kurzfristige Lösung, die der Mittelstand heute benötigt.“

Von der Leyens CDU-Parteifreund Daniel Caspary fordert obendrein, „belastende Gesetzgebung“ zurückzustellen. „Dazu gehört die Richtlinie über Industrieemissionen, das Bodengesundheitsgesetz oder das Lieferkettengesetz mit seinen umfassenden Berichtspflichten“, sagt der Chef der CDU-CSU-Gruppe im Europaparlament. Auch müssten zusätzliche Auflagen für Unternehmen und Landwirtschaft in der Krise unbedingt vermieden werden.

Der Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertags (DIHK), Peter Adrian, sagt, die Kommission müsse schnell konkrete Maßnahmen für kleine und mittlere Unternehmen folgen lassen. „Um die europäische Wirtschaft international wettbewerbsfähig zu halten, brauchen wir neben bezahlbarer Energie vor allem Freiräume für Innovationen, weniger regulatorische Belastungen und Anstrengungen zur Fachkräftesicherung“, sagt Adrian. Das europäische Jahr der Aus- und Weiterbildung dürfe „nicht nur symbolisch“ sein.

Konvent für EU-Reform

Zur Freude der Europaparlamentarier spricht sich die Kommissionspräsidentin auch für einen Vertragskonvent aus, um eine Reform der EU-Verträge anzustoßen. Manche seien der Ansicht, jetzt sei nicht der richtige Zeitpunkt, sagt von der Leyen. Aber wenn man die Aufnahme neuer Mitglieder in die EU ernst nehme, „müssen wir uns auch ernsthaft um Reformen bemühen“.

>> Lesen Sie hier: Lesen Sie hier alle aktuellen Entwicklungen in der Energiekrise im Newsblog

Der Ukrainekrieg hatte zuletzt unterstrichen, dass die EU immer wieder nicht handlungsfähig ist, weil einzelne Staaten ihr Veto nutzen – etwa gegen bestimmte Sanktionen. Daher fordern viele Europaparlamentarier und auch einige Mitgliedstaaten, das Einstimmigkeitsprinzip im EU-Rat durch Mehrheitsentscheidungen zu ersetzen. Von der Leyen schließt sich dieser Forderung an: „Wir müssen die Art und Weise, wie wir handeln und entscheiden, verbessern.“

Hilfen für die Ukraine

Neue Zahlen zur Höhe künftiger Finanzhilfen an die Ukraine nennt von der Leyen nicht, auch weitere Waffenlieferungen werden nicht erwähnt. Stattdessen verspricht die Kommissionspräsidentin, das Land verstärkt in den Binnenmarkt einzubinden. So soll die Ukraine bald in das Roaming-Gebiet der EU aufgenommen werden – ein eher symbolischer Akt.

Von der Leyen betont aber, dass die EU sich langfristig engagieren werde. Die europäische Solidarität mit der Ukraine sei unerschütterlich. „Putin wird verlieren, die Ukraine und Europa werden siegen“, sagt sie unter Applaus. Die ukrainische Präsidentengattin Selenska scheint gerührt angesichts des großen Zuspruchs.

Mehr: Verwerfungen auf dem Energiemarkt – Mittelständler fürchten Totalausfälle bei Strom und Gas