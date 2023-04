Ukraine Bundesregierung genehmigt Lieferung von polnischen Mig-29-Kampfjets

Polen hat der Ukraine bereits Mig-29 aus eigenen Beständen überlassen. Nun will die Regierung in Warschau auch Flugzeuge liefern, die von der Nationalen Volksarmee der DDR stammen.

Der Jet war lange das Standard-Jagdflugzeug der Warschauer-Pakt-Staaten. (Foto: imago/StockTrek Images) Mig-29-Kampfjets aus Polen und Bulgarien

Düsseldorf, Berlin, Warschau Deutschland genehmigt Polen die Weitergabe von Mig-29-Kampfflugzeugen an die Ukraine, die ursprünglich aus deutschen Beständen stammen. Der entsprechende Antrag sei am Donnerstag eingegangen, sagte Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD). „Ich begrüße, dass wir in der Bundesregierung gemeinsam diese Entscheidung erzielt haben. Das zeigt: auf Deutschland ist Verlass.“

Polen hat der Ukraine bereits acht Mig-29 Kampfjets überlassen, wie Präsident Andrzej Duda vergangene Woche nach einem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski sagte. Die Maschinen stammten aber aus eigenen Beständen.

Nun geht es um fünf Maschinen der Nationalen Volksarmee der DDR, die nach der Wiedervereinigung von der Bundesrepublik übernommen wurden und eine Zeit lang noch bei der Bundeswehr in Dienst standen. Bis zum Jahr 2004 hatte Deutschland 23 der Jets an Polen verkauft. Einer Weitergabe an Drittländer muss die Bundesregierung zustimmen.