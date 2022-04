Ukraine-Debatte im Bundestag Merz an Scholz: „Das ist Zögern, Zaudern, Ängstlichkeit“

Die Ampelfraktionen und die Union fordern die Regierung einmütig zur Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine auf. Doch ganz ohne Parteipolitik kommt die Debatte doch nicht aus.

„Wir haben hier noch einen ziemlich langen Weg vor uns.“ (Foto: Reuters) Unionsfraktionschef Friedrich Merz im Bundestag

Berlin Friedrich Merz blickt nicht nach vorn, er blickt erst mal zurück: Der Bundeskanzler habe Abgeordnete aus der eigenen Fraktion als „Jungs und Mädels“ abgekanzelt, nur weil sie nicht seiner Meinung waren, sagt der Unionsfraktionschef am Donnerstag im Bundestag. Olaf Scholz habe in der Ukrainepolitik gezögert, vieles offen gelassen und in der Regierungsbefragung ausweichend geantwortet. Dies, so Merz, sei kein Zeichen von Besonnenheit: „Das ist Zögern, das ist Zaudern, und das ist Ängstlichkeit.“

Der Burgfrieden, den die Ampelfraktionen und die Union am Vortag mit einem gemeinsamen Antrag zu Waffenlieferungen an die Ukraine geschlossen hatten – er scheint schon nach den ersten Minuten der Rede des CDU-Chefs wieder brüchig zu sein. Merz hätte als Oppositionsführer eine staatspolitische Rede halten können, kontert SPD-Chef Lars Klingbeil. Doch es sei leider eine parteipolitische Rede geworden. Aber: „Hier ist kein Platz für parteipolitische Profilierung.“