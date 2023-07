Ukraine Deutschland hat offenbar Flakpanzer Gepard aus Katar zurückgekauft

Katar hatte aus Deutschland 15 Flugabwehrpanzer zum Schutz der Fußball-WM erhalten. Nun verdichten sich Hinweise, dass einige von ihnen wieder im Lande und einige schon in der Ukraine sind.

Deutschland hatte einst 15 Exemplare an Katar geliefert. (Foto: Reuters) Flugabwehrpanzer Gepard im Einsatz in der Ukraine

Berlin Der ukrainische Botschafter Oleksij Makejew meldete sich am Donnerstag vom schleswig-holsteinischen Truppenübungsplatz Putlos, wo ukrainische Soldaten am Flugabwehrpanzer Gepard ausgebildet werden. Bald würden die Panzer ukrainische Städte vor russischen Angriffen schützen, twitterte der Diplomat.

Was auffällt: Der Panzer, der auf dem Tweet im Hintergrund mit drehendem Radar zu sehen ist, trägt eine sandfarbene Tarnung – so wie sie in Wüstenstaaten wie Katar gebräuchlich ist. Das könnte ein Hinweis darauf sein, dass die 15 Gepard-Panzer, die Deutschland einst zum Schutz der Fußball-WM 2022 an das Emirat geliefert hatte, wieder in Deutschland sind, um sie an die Ukraine weiterzugeben.

Nach Angaben eines Verteidigungspolitikers wurden die Fahrzeuge inzwischen zurückgekauft. Das Bundesverteidigungsministerium wollte das nicht bestätigen.

>> Lesen Sie hier: Die Gefahr für die ukrainischen Streitkräfte kommt aus der Luft