Ukraine-Gipfel Waffen, Sicherheitsgarantien, Schwächung Russlands – Was westliche Verteidigungsminister in Ramstein beraten

Berlin, New York Die Ramstein Airbase hat eine bewegte Geschichte. Der Stützpunkt in der Pfalz ist das Tor der US-Streitkräfte nach Europa und Hauptquartier der amerikanischen Luftwaffe auf dem alten Kontinent. Als Konferenzort ist die Basis bisher eher selten in Erscheinung getreten.

Das ändert sich an diesem Dienstag. Denn US-Verteidigungsminister Lloyd Austin hat Amtskollegen und Militärs aus rund drei Dutzend Ländern nach Ramstein eingeladen, um über den Ukrainekrieg und die Konsequenzen zu beraten.

Nach Angaben von Pentagon-Sprecher John Kirby haben Vertreter aus mehr als 20 Ländern zugesagt, darunter auch Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD). Die Ressortchefin „freut sich, teilnehmen zu können“, sagte ein Ministeriumssprecher am Montag.

Für Lambrecht dürfte das Treffen kein einfaches werden, gilt Deutschland vielen Nato-Partnern doch als zu zögerlich bei der Bewaffnung der Ukraine. Auch dürften Berlin und Washington geteilter Meinung über die Frage sein, unter welchen Bedingungen ein Friedensschluss möglich ist.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat bisher immer nur betont, Russland dürfe den Krieg nicht gewinnen. Austin ging jetzt nach einem Besuch in Polen und der Ukraine, den er gemeinsam mit US-Außenminister Anthony Blinken unternommen hatte, noch einen Schritt weiter: „Wir wollen Russland in dem Ausmaß geschwächt sehen, dass es die Art von Dingen, die es mit dem Einmarsch in die Ukraine getan hat, nicht mehr machen kann“, sagte der Pentagon-Chef.

„Wir wollen Russland in dem Ausmaß geschwächt sehen, dass es die Art von Dingen, die es mit dem Einmarsch in die Ukraine getan hat, nicht mehr machen kann.“ (Foto: action press) US-Minister Lloyd Austin (l.) und Anthony Blinken (r.) beim Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski in Kiew

Bei ihrem Besuch in Kiew hätten sie wichtige Informationen erhalten, welche Unterstützung die Ukraine noch benötige, erklärten die beiden Minister. Darüber werde man bei der Zusammenkunft in Ramstein, die ausdrücklich nicht als Nato-Treffen deklariert ist, reden. Das Kriegsziel, die gesamte Ukraine zu erobern, habe Russlands Präsident Wladimir Putin bereits verfehlt.

Da der Krieg nun in „die nächste Phase“ eintrete, müsse man aber auch längerfristig planen und über die Zeit nach dem Krieg nachdenken, erklärte Pentagon-Sprecher Kirby. Damit dürften auch Fragen wie die künftige Bewaffnung einer ukrainischen Armee, Sicherheitsgarantien für eine neutrale Ukraine oder gar eine Einbindung in ein Bündnis eine Rolle spielen. Es gehe um „den Beginn einer Diskussion mit gleichgesinnten Nationen über die langfristigen Verteidigungsbeziehungen, die die Ukraine in der Zukunft braucht“, sagte Kirby.

Blinken und Austin hatten nach ihrem Besuch in Kiew betont, wie sehr die Ukrainer die Führungsrolle und das Engagement der USA schätzten. Die Vereinigten Staaten haben bisher Hilfen im Volumen von mehr als 3,6 Milliarden Dollar versprochen.

Was Bundesverteidigungsministerin Lambrecht den Verbündeten beim Ramstein-Treffen anbieten kann, ist offen – ringen die Ampelparteien in Berlin doch noch um eine einheitliche Linie zur Lieferung schwerer Waffen.

Am Montag hatte Lambrecht die estnische Premierministerin Kaja Kallas getroffen, die auf Staatsbesuch in Berlin weilte. Diese forderte eine stärkere Unterstützung der Ukraine ein: „Wenn wir unseren Nachbarn nicht helfen, wenn ihr Haus brennt, wird ihr Feuer auch unser Haus erfassen“, mahnte Kallas. Staaten, die schwere Waffen erübrigen könnten, sollten sie abgeben. „Die Freiheit muss besser bewaffnet sein als die Tyrannei“, sagte Kallas. Die Bundesverteidigungsministerin betonte, Deutschland werde ab August erneut den Nato-Luftraum über dem Baltikum sichern.

„Die Freiheit muss besser bewaffnet sein als die Tyrannei.“ (Foto: dpa) Estlands Ministerpräsidentin Kaja Kallas bei ihrem Berlin-Besuch

Lambrecht, die wie Bundeskanzler Scholz wegen ihrer vermeintlich zögerlichen Haltung bei der Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine auch von Teilen der eigenen Koalition erheblich unter Druck gesetzt wird, hat vor ein paar Tagen in einem Brief an die Bundestagsabgeordneten von SPD, Grünen und FDP noch einmal für die Position der Bundesregierung geworben. Deutschland unterstütze die Ukraine bereits auf vielfältige Weise – durch Lieferungen aus Bundeswehrbeständen, Geld für Rüstungseinkäufe aus nationalen oder europäischen Töpfen oder die Genehmigung kommerzieller Ausfuhren der Industrie an die Ukraine.

Jetzt komme noch der „Ringtausch“ hinzu: Verbündete liefern noch aus Sowjetzeiten stammendes Kriegsgerät wie T-72-Panzer an die Ukraine, und Deutschland hilft, die Lücken wieder aufzufüllen, schreibt die Ministerin. Aus eigenen Beständen könne die Bundeswehr aber keine schweren Waffen abgeben, wenn nicht die Landes- und Bündnisverteidigung aufs Spiel gesetzt werden solle.

„Unser Beitrag im Bündnis der Nato wird in den kommenden Jahren wichtiger sein denn je“, heißt es am Ende des Briefs an die Abgeordneten, „und insbesondere an der Ostflanke der Nato und bei unserem wichtigsten Verbündeten in Washington D.C. wird man genau beobachten, ob und wie wir als Deutschland in unsere neue sicherheitspolitische Rolle in Europa und in der Allianz hineinfinden.“

Einen Eindruck, wie diese neue Rolle bewertet wird, dürfte Lambrecht auch beim Treffen in Ramstein erhalten.

