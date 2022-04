Ukraine-Krieg Ampel droht Peking mit Sanktionen – und bricht mit Merkels Chinapolitik

Die Regierungsparteien fordern China auf, die „Billigung“ des russischen Kriegs gegen die Ukraine aufzugeben. Und sie kündigen Wirtschaftsstrafen an, wenn Peking Moskau helfen sollte.

Nachdrückliche Erwartungen an die chinesische Staatsführung kommen nun von der deutschen Regierung. (Foto: IMAGO/Xinhua) Chinas Staatschef Xi Jinping

Brüssel In erstaunlichem Tempo korrigiert die Ampelkoalition die strategischen Weichenstellungen der vergangenen Jahrzehnte. Das gilt nicht nur für die energiewirtschaftliche Kooperation und Verständigungsbemühungen mit Russland, sondern auch für die Beziehungen zu China. Der Antrag der Regierungsparteien zur „umfassenden Unterstützung für die Ukraine“, den der Bundestag am Donnerstag mit großer Mehrheit angenommen hat, enthält eine China-Passage, die fast genauso brisant ist wie der Passus zur Lieferung von schweren Waffen an die ukrainischen Truppen.

Die Abgeordneten fordern die Bundesregierung darin auf, der Volksrepublik China „mit Nachdruck“ die Erwartung klarzumachen, dass sie ihre „Billigung“ des russischen Kriegs gegen die Ukraine aufgeben soll „und stattdessen Bestrebungen für einen Waffenstillstand aktiv unterstützt“.