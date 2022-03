Ukraine-Krieg Ampelkoalition uneinig über Registrierung aller Kriegsflüchtlinge

Berlin In der Ampelkoalition ist eine Debatte über die Registrierung aller Flüchtlinge aus der Ukraine in Deutschland entbrannt. Während Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) eine reguläre Registrierung mit dem Hinweis ablehnt, dass Ukrainer ohne Visum einreisen und sich daher nicht sofort bei den Behörden anmelden müssen, hält die FDP vor allem mit Blick auf die Integration der Flüchtlinge eine Registrierung aller Einreisenden für unabdingbar.

Der Vizechef der Liberalen im Bundestag, Konstantin Kuhle, sagte dem Handelsblatt: „So gut und richtig eine unbürokratische Aufnahme der Menschen aus der Ukraine ist, so sehr muss man sich nun um eine zügige Registrierung der Vertriebenen kümmern.“ Sonst seien ein schneller Zugang zum Arbeitsmarkt oder ein zügiger Schulbesuch gar nicht möglich.

Aktuell kämen viele Vertriebene bei Angehörigen oder Bekannten unter. Je länger der Krieg aber dauere, umso eher könnte die private Unterbringung unter Druck geraten. „Auch aus diesem Grund ist eine zügige Registrierung erforderlich, um den betroffenen Menschen einfacher helfen zu können”, sagte der FDP-Politiker.

Die SPD-Politikerin Faeser betonte indes, vor allem Kinder und Frauen seien tagelang auf der Flucht, sie dürften nicht wegen Kontrollen an deutschen Grenzen aufgehalten werden. Die Menschen hätten das Recht, sich hier frei zu bewegen, sagte die Ministerin dem „Tagesspiegel“.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Faeser wies auch darauf hin, dass die Menschen erfasst würden, die in eine Erstaufnahmeeinrichtung kämen oder staatliche Hilfe beantragten. Hinweise auf mögliche Terroristen, die versuchen könnten, mit den ukrainischen Flüchtlingen nach Europa zu kommen, gebe es nicht.

Bayerns Innenminister warnt vor Sicherheitslücken

Der bayerische Innenminister Joachim Herrmann (CSU) warnte dagegen vor einer Sicherheitslücke bei der Aufnahme ukrainischer Flüchtlinge. Er forderte die anderen Bundesländer auf, ähnlich wie Bayern, ankommende Kriegsflüchtlinge zu registrieren und diese Daten mit Fahndungslisten abzugleichen.

Der SPD-Außenpolitiker Ralf Stegner wies den Vorstoß zurück. „Die misstrauensgeleiteten Registrierungsforderungen an der Grenze von rechts teile ich ausdrücklich nicht“, sagte Stegner dem Handelsblatt. „Jetzt ist Solidarität mit den Kriegsflüchtlingen gefragt.“

>> Lesen Sie hier auch: Interview mit Berlins Sozialsenatorin Katja Kipping zu Ukraine-Flüchtlingen: „Die Menschen wollen hier arbeiten“

Stegner lobte das Vorgehen Faesers, die zu Recht dafür gesorgt habe, „dass die Flüchtlinge des grausamen Krieges gegen die Ukraine nach ihren schlimmen Erfahrungen schnell Aufnahme fanden und nicht durch bürokratische Registrierungsprozeduren aufgehalten wurden“. Gleichwohl zeigte sich Stegner dafür offen, die weiteren Hilfen durch nachfolgende Registrierung besser zu koordinieren.

Die Fluchtbewegung aus der Ukraine nach Deutschland hält derweil unvermindert an. Wie das Bundesinnenministerium am Sonntag per Twitter mitteilte, hat die Bundespolizei seit Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine vor gut einem Monat die Ankunft von insgesamt 266.975 Kriegsflüchtlingen festgestellt. Überwiegend seien es Frauen, Kinder und alte Menschen.

Kassenärzte sehen Registrierungsprobleme mit Sorge

Die tatsächliche Zahl der Geflüchteten ist unbekannt, weil es keine flächendeckenden Grenzkontrollen gibt – sie dürfte deutlich höher liegen. Nicht erfasst wird außerdem, wie viele der Menschen von Deutschland aus weiterreisen in andere Staaten.

Ukrainer müssen sich auch nicht bei den deutschen Behörden anmelden, weil sie für 90 Tage visumfrei einreisen können. Erfasst werden sie bei den Behörden erst, wenn sie sich dort melden, etwa um staatliche Hilfe in Anspruch zu nehmen.

Trümmerlandschaften in Kiew: Drohnenaufnahmen zeigen Ausmaß der Zerstörung

Ein weiterer Grund, weshalb noch nicht alle Menschen, die Zuflucht in Deutschland gesucht haben, registriert sind, liegt darin, dass es in einigen Städten aufgrund mangelnder Kapazitäten zu teilweise erheblichen Verzögerungen bei der Registrierung der Schutzsuchenden kommt. Das sehen die Kassenärzte mit großer Sorge.

„Registrierungsprobleme führen dazu, dass insbesondere die Arzneimittelversorgung derzeit nicht sichergestellt werden kann“, schrieb der Vorstand der Kassenärztlichen Bundesvereinigung in der vergangenen Woche in einem Brief an Kanzleramtschef Wolfgang Schmidt.

Aus Kuhles Sicht müsse zudem aus der aktuellen „Welle der Hilfsbereitschaft“ ein „konkreter Plan“ für die Unterbringung ukrainischer Vertriebener werden. „Man darf das Ausmaß und die mögliche Dauer der Vertreibung durch den russischen Angriffskrieg nicht unterschätzen“, sagte er. „Deswegen ist es wichtig, dass die Behörden den Überblick über die Fluchtbewegung behalten.“

Mehr: So bereitet sich Deutschland auf die Ukraine-Geflüchteten vor