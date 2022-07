Ukraine-Krieg Aufruf der Union an Ampelregierung: Deutschland muss Ukraine mehr Waffen liefern

Berlin US-Verteidigungsminister Lloyd Austin zeigte sich optimistisch: „Die militärische Unterstützung, die wir der Ukraine zukommen lassen, macht einen echten Unterschied“, sagte er am Mittwoch, nachdem erneut die Unterstützergruppe aus rund 50 Ländern getagt hatte. Vor allem weitreichende Artillerie wie die Himars-Raketenwerfer zeige eine große Wirkung.

Ausdrücklich dankte Austin Polen, welches Dreh- und Angelpunkt der Unterstützung für die Ukraine sei und genau wie Tschechien und Großbritannien auch gemeinsam mit der heimischen Rüstungsindustrie zusätzliche Hilfen mobilisiere.

Hier könnte aus Sicht von Unionsfraktionsvize Johann Wadephul (CDU) auch Deutschland noch deutlich mehr leisten. Obwohl die Regierungsfraktionen und die Union Ende April im Bundestag einen gemeinsamen Antrag beschlossen hätten, die Ukraine mit schweren Waffen zu versorgen, habe Deutschland bisher nur sieben Panzerhaubitzen geliefert.

Die Bundesregierung werde international als „der weiche Teil des Widerstands“ gegen die russischen Aggressoren wahrgenommen, sagte Wadephul am Donnerstag vor Journalisten. Wenn es zu einer Niederlage der Ukraine komme, dann müssten sich das auch Deutschland und Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zuschreiben lassen.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Sollte es wegen der Zuspitzung der Gaskrise im August eine Sondersitzung des Bundestags geben, werde die Union voraussichtlich einen Missbilligungsantrag gegen die Bundesregierung stellen, kündigte der CDU-Politiker an. Denn die Ampel missachte faktisch den gemeinsamen Beschluss, schwere Waffen zu liefern.

Die Bundesregierung werde als „der weiche Teil des Widerstands“ gegen die russischen Aggressoren wahrgenommen, sagte Unionsfraktionsvize Wadephul. (Foto: dpa) Johann Wadephul

Tatsächlich gibt es auf der Liste der „militärischen Unterstützungsleistungen“, die die Bundesregierung vor einem Monat ins Netz gestellt hat, wenig Bewegung. An schweren Waffen tauchen unter der Rubrik „geliefert“ tatsächlich nur die sieben von Wadephul erwähnten Panzerhaubitzen 2000 auf.

Die Lieferung der 30 Flugabwehrpanzer „Gepard“ ist ebenso noch „in Vorbereitung“ wie die Verschickung von drei Mehrfachraketenwerfern des Typs „Mars“, des Luftverteidigungssystems „Iris-T“ oder von 54 gepanzerten Truppentransportern M113 aus Dänemark, deren Umrüstung Deutschland finanziert und vorgenommen hat.

Andere Länder gehen dagegen weiter in die Vollen. Aus den USA hat die Ukraine bereits 126 Haubitzen und zwölf Himars-Raketenwerfer erhalten. Austin sagte die Lieferung von weiteren vier Himars-Systemen zu. Die Waffe mit einer Reichweite von bis zu 80 Kilometern kann russische Munitionsdepots oder Versorgungswege auch im Hinterland bekämpfen.

Norwegen habe ein modernes Flugabwehrsystem zur Verfügung gestellt, die baltischen Staaten oder Australien lieferten großzügig und kontinuierlich Material auch aus eigenen Armeebeständen, lobte Austin. Der britische Verteidigungsminister Ben Wallace kündigte am Donnerstag an, sein Land werde mehr als 20 Panzerhaubitzen vom Typ M109 sowie 36 Geschütze vom Typ L119 schicken.

Bewegung gibt es offenbar auch bei der geplanten Lieferung von zehn Kampfpanzern Leopard 2 A4 aus spanischen Depots an die Ukraine. Wie der Branchendienst „Europäische Sicherheit & Technik“ meldet, hat sich ein Industriekonsortium gefunden, das die Panzer instand setzen kann. Dies könne zwei bis drei Monate dauern.

Auch in Deutschland gibt es Angebote der Rüstungsindustrie, ausgemusterte Leopard-2-Panzer oder Schützenpanzer „Marder“ zur Lieferung in die Ukraine wiederherzurichten.

Wie weit ist der Ringtausch?

Die Bundesregierung will hier aber keinen Alleingang starten, solange nicht auch andere Länder Kampfpanzer aus westlicher Fabrikation schicken. Scholz und Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) hatten sich stattdessen für einen „Ringtausch“ starkgemacht: Östliche Nato-Staaten liefern aus Sowjetzeiten stammendes Material an die Ukraine, so wie Polen modernisierte T-72-Panzer, und erhalten dafür von westlichen Verbündeten Ersatz.

Doch auf die Frage, was Deutschland da schon getan oder angeboten habe, mauert die Bundesregierung seit Wochen. Aus Polen kam auch von höchsten Regierungsstellen mehrfach Kritik, Berlin halte seine Zusagen nicht ein. So sagte Vizeaußenminister Szymon Szynkowski vel Sek, es gebe aus Deutschland kein reales Angebot, das man in Erwägung ziehen könnte.

Verteidigungsministerin Lambrecht und Kanzler Scholz haben sich für einen „Ringtausch“ von Waffen mit anderen Nato-Staaten starkgemacht. (Foto: IMAGO/Political-Moments) Christine Lambrecht und Olaf Scholz

Nach Informationen des CDU-Außenpolitikers Roderich Kiesewetter hat die Bundesregierung Warschau die Lieferung von 20 Leopard-2-Panzern ab April 2023 zugesagt, zunächst ein Exemplar pro Monat, ab Oktober dann drei. Und das, obwohl Polen fast 300 T-72-Panzer an die Ukraine abgegeben habe, schrieb Kiesewetter auf Twitter.

Es sei kein Wunder, dass sich die polnische Regierung jetzt in Richtung USA orientiere und amerikanische Abrams-Panzer kaufen wolle. „Wir verspielen hier sehenden Auges jahrelang aufgebautes Vertrauen.“

>> Lesen Sie auch: Aufklärer, Kamikaze, Waffenträger: So kämpfen Kreml und Kiew mit Drohnen

Die Bundesregierung, die Ringtauschgeschäfte auch mit Tschechien, der Slowakei, Slowenien und Griechenland angepeilt hat, betont, dass mit Polen auf Fachebene Gespräche liefen und man sicher zu einer Lösung kommen werde. „Von einem Scheitern kann da nicht die Rede sein“, sagte eine Regierungssprecherin. Wie aber eine Lösung aussehen könnte, ist unklar. Von der modernsten Variante des Leopard 2 hat auch die Bundeswehr selbst nur eine begrenzte Zahl im Bestand.

Deshalb gibt es auch aus den Reihen der Regierungskoalition inzwischen Zweifel am Ringtausch-Konzept: „Ringtausche waren Ende Februar eine gute Idee zur ersten Hilfe – jetzt haben wir Ende Juli“, sagt FDP-Verteidigungsexperte Marcus Faber. Die Ukraine brauche mittlerweile modernes Material mit hohem Kampfwert. Das Projekt Ringtausch sei dabei nur noch bedingt hilfreich.

Material mit hohem Kampfwert kann die Bundeswehr aber nach Einschätzung der Verteidigungsministerin und hoher Militärs aus eigenen Beständen kaum noch abgeben.

Es müsste dann also direkt von der Rüstungsindustrie kommen. CDU-Politiker Wadephul meint, es sei sicherlich kein Zufall, dass die Frau des ukrainischen Präsidenten, Olena Selenska, in den USA um Unterstützung für ihr Land werbe. „Das ist ein Hilferuf, der in Berlin gehört werden sollte.“

Mehr: Schlagfertigere Industrie, modernere Waffen, mehr Geld – Wie kriegsentscheidend ist wirtschaftliche Macht?